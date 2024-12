Magazyny energii od LG produkowane w Polsce? Tak możemy powalczyć z chińską ekspansją w Europie

Dla LG Energy Solution magazyny energii to chleb powszedni, ale do tej pory większość tego typu produkcji skupiała się na rynkach poza Europą. Warto wspomnieć, że to właśnie Koreańczycy odpowiadają za dostawy dla największego na świecie bateryjnego magazynu energii w Moss Landing w Monterey County, w stanie Kalifornia. Tymczasem jak informuje Gramwzielone.pl, w zakładzie w Biskupicach pod Wrocławiem firma produkuje baterie do aut elektrycznych, ale na skutek spadającej koniunktury w europejskiej branży motoryzacyjnej zdolności produkcyjne fabryki (80 GWh/rok) są obecnie wykorzystywane w zaledwie połowie.

Stąd decyzja Koreańczyków o uruchomieniu w Polsce nowej odnogi produkcji w postaci stacjonarnych kontenerowych magazynów energii. Linia miałaby ruszyć już w pierwszej połowie przyszłego roku, ale jest jeszcze za wcześnie na dyskusję o konkretnych parametrach magazynów. Strategia wejścia na polski i europejski rynek będzie zależeć od wyników analizy zapotrzebowania na tego typu produkty. Jednocześnie szefostwo LG Energy Solutions liczy na preferencyjne warunki dla firm lokujących swoją produkcję w Europie, żeby magazyny energii “Made in Europe” mogły stawić czoła agresywnej chińskiej konkurencji.

Los zakładu w Biskupicach w dużej mierze zależy również od dostępu do energii odnawialnej w Polsce. Do tej pory Koreańczycy nie zdecydowali się na własne inwestycje w OZE, a biorąc pod uwagę, że obecnie podwrocławska fabryka zużywa ponad 1 TWh rocznie, musi kupować energię odnawialną w ramach umów PPA. Mówiąc wprost, LG Energy Solution liczy na przychylne decyzje polskiego rządu dotyczące większego wsparcia firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Można więc powiedzieć, że decyzja o nowej gałęzi produkcji jest wyciągnięciem ręki do polskiego rynku i zachętą do dalszych inicjatyw.

Czytaj też: Nawet 65% dofinansowania na magazyny energii. Rząd przedstawia plan modernizacji

W tym kontekście warto przypomnieć, że polski rząd ogłosił niedawno szczegóły nowego programu dofinansowania magazynów prądu. Jest on finansowany częściowo z Funduszu Modernizacji Unii Europejskiej, a jego głównym celem jest budowa magazynów energii o łącznej mocy 2,5 GW i pojemności 5 GWh. Dotychczas wspierano jedynie mniejsze, prosumenckie instalacje, jednak obecny projekt rozporządzenia rozszerza tę pomoc na większe instalacje, w tym te przyłączone do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Po więcej informacji odsyłam do powyższego materiału napisanego przez Mateusza.