Dimensity 9500 – czy stanie się rywalem dla Snapdragonów nowej generacji?

Motywacją Qualcomma do opracowania własnych rdzeni Oryon (z których korzysta Snapdragon 8 Elite) był fakt, że projekty procesorów ARM nie były odpowiednie dla planowanej mocy obliczeniową. Co ciekawe – to nie pogłoska, a fakt, o którym dyrektor generalny Qualcomm mówił w sądzie, podczas procesu przeciwko ARM. Ale MediaTek nie ma takiej komfortowej sytuacji.

Dimensity 9500 nie dorówna konkurentowi?

Informacje o Dimensity 9500 pojawiły się w sieci i… szybko zostały usunięte, co może świadczyć to tym, ze były prawdziwe. Ale w internecie nic nie ginie, toteż wiemy, że były w nich dane o tym, że będzie to układ ośmiordzeniowy – dwa rdzenie Cortex-X930 będą działać z częstotliwością 4,00 GHz, podczas gdy pozostałe sześć Cortex-A730 ma działać z częstotliwością 3,50 GHz. Chociaż jest to znacząca poprawa w porównaniu z Dimensity 9400, którego Cortex-X925 osiąga maksymalnie 3,62 GHz, wydajność rdzeni Oryon Snapdragona 8 Elite przy ich domyślnych prędkościach przewyższa Cortex-X925. A przy odpowiednim chłodzeniu rdzenie wydajnościowe Snapdragona 8 Elite mogą również osiągnąć 4,57 GHz, co daje prawie 1 GHz różnicy do Dimensity 9400.

Zakładając, że Cortex-X930 Dimensity 9500 nie może pochwalić się ulepszeniem architektury, prędkość zegara 4,00 GHz oznacza, że będzie wolniejszy niż Snapdragon 8 Elite. Należy jednak zauważyć, że Snapdragon 8 Elite Gen 2, który ma zostać wprowadzony na rynek w przyszłym roku, ma być testowany z rdzeniami wydajnościowymi pracującymi z częstotliwością 5,00 GHz . Ta przewaga prawdopodobnie wynika z przyjęcia wewnętrznego projektu. Taką strategię stosuje od dawna Apple, dlatego jego rdzenie wydajnościowe A18 i A18 Pro mogą pracować z częstotliwością 4,04 GHz.

MediaTek mógł nie kontynuować rozwoju niestandardowych rdzeni procesora, ponieważ nie chciał mieć do czynienia w sądzie z ARM, które ma odpowiednie patenty. Jednak ponieważ Qualcomm wyszedł zwycięsko z ostatniego procesu przeciwko brytyjskiej firmie projektującej układy scalone, być może pójdzie swoją własną drogą. W każdy razie póki co nowy Dimensity nie zapowiada się na równorzędnego rywala dla Snapdragonów.