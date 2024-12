MediaTek Dimensity 8400 to nowy lepszy szatan ze średniej półki. Tutaj nie ma miejsca na słabości

W procesorach ze średniej półki cenowej mieszanie ze sobą mocniejszych i słabszych rdzeni to w zasadzie powszechna praktyka. Same duże (mocne) rdzenie to jednak nadal domena topowych układów przeznaczonych dla flagowych smartfonów. MediaTek zdecydował się opuścić tę strefę komfortu i przy najnowszym układzie Dimensity 8400 postawić na design zarezerwowany dotychczas dla najmocniejszych konstrukcji. Do tego mamy również potężniejsze GPU – Arm Mali-G720 MC7 (to znaczny skok względem poprzednika, czyli Mali-G615 MC6). Tu również godnym odnotowania jest podniesienie wydajności o 24%, przy 42-procentowym wzroście efektywności energetycznej.

Przy tej okazji warto też wspomnieć o systemie obrazowania w Dimensity 8400, za który odpowiada MediaTek Imagiq 1080 ISP. Za sprawą technologii remosaic przechwytuje on więcej światła, przyspiesza autofokus i zapewnia ostrość zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo wspiera HDR podczas nagrywania wideo, więc o zakres dynamiczny nie powinniśmy się specjalnie martwić. Chipset obsługuje ekrany WQHD+ z częstotliwością odświeżania do 144 Hz, a także obsługę dwóch wyświetlaczy. Pod kątem łączności mamy tu modem 5G-Advanced, oferujący szczytową prędkość pobierania 5,17 Gb/s.

Wspomniane już wcześniej NPU obecne w Dimensity 8400 ma oczywiście przyspieszyć zadania realizowane przez generatywną sztuczną inteligencję, ale na uwagę zasługuje również specjalny silnik Dimensity Agentic AI Engine (DAE). Mamy tu do czynienia z czymś na kształt narzędzia do przewidywania zapotrzebowania na energię przez konkretne aplikacje. Rozwiązanie optymalizuje ich wydajność, zanim jeszcze użytkownik zauważy potencjalne spowolnienie pracy. Oczywiście nie może tu zabraknąć współpracy z dużymi modelami językowymi (LLM) do generowania treści tekstowych oraz multimediów. Pierwszych telefonów z układem MediaTek Dimensity 8400 można spodziewać się na przełomie 2024 i 2025 roku. Debiutantem ogłosił się właśnie Redmi z modelem Turbo 4 (poza Chinami będzie zapewne znany jako Poco X7 albo Poco X7 Pro).