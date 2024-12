Display Assistant usprawni ekran twojego Galaxy S24

Smartfony z rodziny Galaxy S24 miały dość rozbudowane menu ustawień ekranu, jednak to, co proponuje Samsung w Display Assistant idzie co najmniej o krok dalej.

One of the charms of Samsung One UI is the constantly expanding new features.



Galaxy Labs has added a new tool: Display assistant Beta



You can use this tool to



1. Control the brightness duration of each app separately



2. Unrestricted brightness at high temperatures



3. The… pic.twitter.com/bhzJRXpGfy