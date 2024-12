GeForce NOW z kolejnymi atrakcyjnymi nowościami

W tym tygodniu do biblioteki usługi trafiają cztery gry od HoYoverse i Square Enix. Każda z nich oferuje rozgrywkę na kilkadziesiąt godzin, dzięki czemu na dobre można zanurzyć się w tych światach ! A ponieważ serwery Nvidii pozwalają na zabawę w najwyższej jakości, jej komfort będzie maksymalny!

GeForce NOW stawia na RPG

Zenless Zone Zero to nowość w katalogu GeForce NOW. Jest dostępna wraz z aktualizacją A Storm of Falling Stars, która wprowadza m.in. dwóch nowych bohaterów oraz zwieńczenie pierwszego wątku fabularnego. Całość utrzymana jest w klimacie kolorowego, futurystycznego miasta. Subskrybenci śledzący kanały społecznościowe usługi otrzymają specjalny bonus – czeka na nich limitowana pula kodów, które pozwolą odebrać dodtaki bonusy w grze, w tym walutę, dodatkowe doświadczenie oraz ulepszenia broni.

Kolejna nowość to seria gier RPG od studia Square Enix – NieR: Automata oraz NieR Replicant.Oba tytuły oferują wielogodzinną rozgrywkę, nieoczywiste zwroty akcji oraz zapadających w pamięć bohaterów. Wszystko w mocno futurystycznych klimatach.

Czytaj też: STALKER 2: Heart of Chornobyl – test wydajności kart graficznych Nvidia

Miłośnicy gier – nie tylko RPG – powinni śledzić kanały. społecznościowych GeForce, GeForce NOW, NVIDIA Studio i NVIDIA AI PC. Dlaczeg? Ponieważ trwa akcja #GeForceGreats z wieloma konkursami i nagrodami. Całość zostanie zwieńczona wystąpieniem prezesa i założyciela firmy NVIDIA, Jensena Huanga, na targach CES 6 stycznia 2025 roku.