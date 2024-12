Przejedziesz 1000 km na jednym ładowaniu, a w 5 minut naładujesz 60%. To już rzeczywistość

Rewolucyjny akumulator obiecuje zasięg 1000 km i superszybkie ładowanie w ledwie kilka minut

LLCB to skrót od Large-Footprint Lithium Ceramic Battery, a więc “akumulatora litowo-ceramicznego o dużej pojemności”. Ten został opracowany wspólnie przez niemiecką firmę FEV i tajwańską ProLogium, a wedle zapowiedzi ma zaoferować ogromny skok w technologii elektrycznych samochodów, łącząc niezrównaną gęstość energii, ultraszybkie ładowanie i zwiększone bezpieczeństwo. Sednem innowacji LLCB jest anoda z kompozytu krzemowego, która oferuje dziesięciokrotnie większą gęstość energii niż obecnie stosowane anody grafitowe. Efektem tego jest przede wszystkim obietnica ogromnego zasięgu, ale to już od producenta zależy, czy skupi się na oszczędności wagi (do nawet 300 kg), czy właśnie maksymalizacji zasięgu.

Czytaj też: Czy warto kupić elektryczny samochód? Spytali tych, którzy w niego zainwestowali

Dzięki tej przełomowej technologii pojazdy elektryczne mogą osiągnąć zasięg do nawet 1000 kilometrów na jednym ładowaniu, ale to nie jedyny wyróżnik LLCB. Ten akumulator wyróżnia się też zdolnością do szybkiego ładowania, bo podczas gdy tradycyjne akumulatory EV często potrzebują nawet kilkudziesięciu minut na podładowanie się do użytecznego poziomu, LLCB może naładować się od 5% do 60% w zaledwie pięć minut. Przekłada się to na średnio 300 km zasięgu, które można wydłużyć do 400 km, spędzając przy ładowarce kolejne trzy minuty, mające przełożyć się na 80-procentowy stopień naładowania.

Czytaj też: Sprawdzili akumulatory i oniemieli. Żyłeś w błędzie, a elektryczne samochody są lepsze niż myślisz

LLCB ma też zachwycać poziomem bezpieczeństwa, bo w przeciwieństwie do konwencjonalnych ciekłych elektrolitów, stały elektrolit w tym akumulatorze jest niepalny. Ta innowacja minimalizuje ryzyko przegrzania termicznego i zwarć spowodowanych wyciekiem elektrolitu, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo i niezawodność, ale na tym wyjątkowość tego dzieła się nie kończy. Poza osiągami i bezpieczeństwem, LLCB rozwiązuje kluczowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i praktycznością. Jego modułowa konstrukcja umożliwia łatwiejszą konserwację poprzez wymianę i recykling poszczególnych ogniw, co zmniejsza ilość odpadów i koszty utrzymania. Smukły kształt tego akumulatora otwiera z kolei również nowe możliwości projektowania pojazdów, dając producentom większą elastyczność w tworzeniu innowacyjnych modeli EV.

Czytaj też: Mercedes stworzył istne akumulatory przyszłości dla samochodów. Koniec z dominacją Chin i USA

Pozostaje więc pytanie – kiedy LLCB zadebiutuje w samochodach? Wedle aktualnych zapowiedzi stojące za tym akumulatorem firmy FEV i ProLogium planują kontynuować współpracę nad jego ulepszeniem. Teraz pozostaje więc czekać na pierwszą firmę motoryzacyjną, która zdecyduje się na taki akumulator.