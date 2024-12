Panele słoneczne w oknach, czyli klucz do energooszczędnego domu

Okienny paradoks, czyli jak rozwiązać problem nawet najbardziej zaawansowanych okien

Tradycyjne okna przyczyniają się do znacznych strat ciepła zimą i nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń latem. Przekłada się to na konieczność wykorzystywania ogrzewania i klimatyzacji, co z kolei zwiększa zużycie energii. Dlatego też poszukiwanie bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań doprowadziło do rozwoju inteligentnych okien, które mają na celu optymalizację przepływu ciepła bez utraty przezroczystości i dostępu do naturalnego światła dziennego. Więcej na temat różnego rodzaju okien tego typu przeczytacie w poprzednim artykule, bo dziś skupimy się na jednym szczególnym wariancie – oknie ZIEZO.

Holenderscy naukowcy z instytutu TNO zaprezentowali właśnie przełomowe rozwiązanie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki pozyskujemy energię i regulujemy temperaturę w budynkach. W grę wchodzi nowoczesne okno fotowoltaiczne ZIEZO, które jest wyposażone w dwustronne ogniwa słoneczne oraz inteligentne żaluzje. Takie połączenie pozwala nie tylko generować energię elektryczną, ale także kontrolować ilość światła i ciepła przenikającego do wnętrza pomieszczeń.

Kluczowym elementem innowacyjności ZIEZO są bifacjalne ogniwa fotowoltaiczne, które wychwytują promieniowanie słoneczne z obu stron. Według badaczy, efektywność generowania energii wzrasta dzięki temu w zakresie od 5 do 15 procent, przy zachowaniu tej samej powierzchni instalacji. Dzięki temu użytkownicy mogą osiągnąć wyższą produkcję energii bez konieczności zwiększania powierzchni montażowej. Najważniejsze jest jednak to, że okno ZIEZO oferuje trzy różne tryby działania, pozwalając dostosować się do różnych warunków pogodowych i potrzeb użytkowników.

ZIEZO działa w pewnym sensie tak, jak zaawansowana żaluzja. Można ustawić obecne w oknie segmenty tak, aby przepuszczały całe naturalne światło do wnętrza budynku, obrócić je tak, aby odbijały całe światło z powrotem na tył paneli słonecznych, aby zmaksymalizować uzysk energetyczny i finalnie ustawić w tryb połowiczny, aby połączyć te dwa światy. Innymi słowy, okna ZIEZO to fenomenalne połączenie tradycyjnego okna i żaluzji zewnętrznych z plisami. Nie jest to też pusty wymysł, bo przeprowadzono już praktyczne testy na małą skalę z wykorzystaniem 12 małych prototypów.

Aktualnie naukowcy z TNO planują dalsze badania nad optymalizacją projektu oraz wprowadzenie okna ZIEZO na rynek. W przypadku sukcesu, ta technologia może stać się standardem w nowoczesnych budynkach, łącząc ekologię z funkcjonalnością.