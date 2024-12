GeForce RTX 5070 Ti otrzyma 16 GB pamięci GDDR7

Wcześniej plotkowano, że GeForce RTX 5070 Ti będzie zawierać 8960 rdzeni w jednym z przeznaczonych do wykorzystania modeli GB203 SKU. Mówiono też, że płyta referencyjna to “PG147 SKU 60”, a jej TGP wyniesie 300 W. Wygląda na to, że Nvidia od tego czasu nieco zmieniła specyfikacje.

GeForce RTX 5070 Ti – czego się spodziewać?

Według najnowszych informacji, GeForce RTX 5070 Ti będzie wykorzystywać GB203-300 GPU SKU. To ten sam chip, który zostanie użyty w RTX 5080 (GB203-400). Ale RTX 5080 będzie używać pełnej konfiguracji, podczas gdy RTX 5070 Ti będzie wykorzystywać okrojoną wersję tego samego chipa. Jest to lepiej niż w poprzedniej generacji, gdy wariant Ti zawierał inny i niższej klasy chip niż ten używany w RTX 4080 (AD104 vs AD103). Tylko odświeżenie “SUPER” ma ten sam poziom GPU, co RTX 4080/SUPER, ale nadal w okrojonej konstrukcji.

TBP zostało podniesione do 350 W. Jest to wzrost o 50 W w porównaniu do wcześniejszych plotek – o 23% wyższe niż w RTX 4070 Ti i RTX 4070 Ti SUPER, które mają 285 W. Oczywiście są to tylko dane TBP, a średnie zużycie energii powinno być niższe w zależności od zastosowania. GeForce RTX 5070 Ti będzie korzystać ze wspomnianego procesora graficznego GB203, który jest wyposażony w 256-bitową magistralę pamięci, co zapewni pojemność 16 GB GDDR7. To znowu lepiej niż to, co miał RTX 4070 Ti w momencie premiery (później został ulepszony do 16 GB w wersji SUPER). Pamięć będzie skonfigurowana z prędkością 28 Gb/s, co zapewni całkowitą przepustowość 896 GB/s. Będzie to 33% poprawa przepustowości w porównaniu z RTX 4070 Ti SUPER.

Czytaj też: Nvidia GeForce RTX 5080 – co wiemy na pewno?

Wygląda na to, że GeForce RTX 5070 Ti będzie trzecią kartą w kolejce do premiery detalicznej zamiast RTX 5070. Plany producenta zakładają obecnie premierę wszystkich sześciu produktów RTX 50 Blackwell w pierwszej połowie 2025 roku, przy czym większość z nich zostanie wprowadzona na rynek w pierwszym kwartale. Wtedy też spodziewane są również premiery kolejnych procesorów graficznych AMD i Intel. Będziemy zatem mieli bardzo gorący okres.