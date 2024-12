Nvidia GeForce RTX 5080 – co wiemy na pewno?

Procesory graficzne Blackwell będą wykorzystywać nowy, niestandardowy węzeł procesu 5 nm, nazwany N5B. W stosunku do RTX 4080 zaoferują zauważalną przewagę wydajnościową w grach i ogólnych obciążeniach graficznych.

Czym zachwyci GeForce RTX 5080?

Oczekuje się, że karta GeForce RTX 5080 będzie wyposażona w układ GB203-300-A1, który jest następcą AD103-300-A1, znajdującego się w karcie RTX 4080. Ma mieć płytkę drukowaną PG144/147-SKU45 i prawdopodobnie będzie zawierać 84 SM. Obecnie nie ma szczegółowych informacji o matrycy, poza podstawową konfiguracją GPU, ale mamy pewne przecieki dotyczące jego specyfikacji. Według doniesień będzie mieć 10 752 rdzenie CUDA i 84 SM, co stanowi wzrost o około 11% w porównaniu do 9728 rdzeni CUDA i 76 SM obecnych w karcie RTX 4080.

Oczekuje się, że NVIDIA zachowa ten sam rozmiar pamięci w karcie RTX 5080, ale z nowszym typem pamięci GDDR7. Procesor graficzny GeForce RTX 5080 zapewni 16 GB pamięci VRAM na magistrali 256-bitowej i oczekuje się, że zaoferuje najszybszą prędkość pamięci GDDR7 do 32 Gb/s , co zapewni całkowitą przepustowość pamięci na poziomie około 1 TB/s. Przepustowość na poziomie 1024 GB/s zapewni mu nawet przewagę nad procesorem graficznym RTX 4090, który oferuje przepustowość na poziomie 1007 GB/s. Niedawno pojawiła się również plotka, która sugeruje, że 5080 będzie miał kolejną edycję z wariantem 24 GB , co oznacza 3 GB na moduł. Jednak wariant startowy będzie dostarczany tylko z 16 GB pamięci VRAM.

fot.: WCCF Tech

Czytaj też: RTX 5090 z rekordową przepustowością pamięci GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5080 zastąpi RTX 4080, a ostatnie plotki sugerują, że zaoferuje o 10% lepszą wydajność niż RTX 4090. RTX 5080 może być lepsza w ray tracingu niż RTX 4090, ponieważ biorąc pod uwagę specyfikacje, RTX 4090 wydaje się mieć przewagę nad 5080. W porównaniu do RTX 4080, jest niemal pewne, że 5080 będzie znacznie szybszy dzięki ulepszeniu specyfikacji, co oznacza, że ​​możemy zobaczyć 60+ fps przy rozdzielczości 4K w większości tytułów. Powinniśmy również pamiętać, że RTX 4080 był o 20-25% szybszy niż RTX 3090 i możemy oczekiwać podobnych, jeśli nie lepszych, wyników od RTX 5080.

Nie ma natomiast żadnych wiarygodnych przecieków na temat ceny GPU RTX 5080 ani ogólnie o cenach innych GPU z serii RTX 50, w tym RTX 5090 i RTX 5070. Karta RTX 4080 SUPER została wprowadzona na rynek za 1000 USD, co stanowiło niewielką obniżkę w porównaniu z oryginalnym modelem, który sprzedawano detalicznie za 1199 USD. Mając to na uwadze, prawdopodobnie spodziewamy się ceny około 1000 USD.

Oczekuje się, że Nvidia ujawni RTX 5080 wraz z RTX 5090 i RTX 5070 na początku 2025 r., najprawdopodobniej na targach CES, które odbędą się na początku stycznia 2025 roku.