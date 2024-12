Test Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC?

Producent nie dołącza niczego do karty. Nie mamy więc nawet holdera, choć ten jest zbytnio niepotrzebny.

Karta jest przedstawicielem znanej wszystkim serii i wygląda charakterystycznie dla niej. Mamy więc boczne podświetlane logo firmy, a cała reszta jest szaro-czarna. W obudowie z oknem nie będzie się wyróżniała, ale też źle nie wygląda. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Mamy metalowy backplate, całość jest dobrze spasowana i ciężko jest się do czegoś przyczepić.

Wymiary Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC to 302 x 130 x 56 mm, a waży ok. 1,30 kg. Obudowa musi ją zmieścić na długość, ale też 302 mm nie jest jakąś sporą wielkością. Za chłodzenie odpowiadają trzy 90 mm wentylatory, z których środkowy obraca się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Pracują one też półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Zasilanie odbywa się z dwóch złączy 8-pin. Nie ma więc kombinacji z 12VHPWR. Dostępne wyjścia obrazu to 2x HDMI 2.1 i 2x DisplayPort 2.1. Mamy więc trochę inną konfigurację niż w większości kart, ale plus za najnowsze złącze DP.

Karta ma podwójny BIOS, a fizyczny przełącznik znajdziemy z boku. Łatwo więc możecie zdecydować, czy zależy Wam na niższych temperaturach czy głośności. Mamy też fabryczne OC i taktowanie boost wynosi 2599 MHz, co jest wzrostem względem standardowego 2544 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio właśnie 2489 MHz.

Specyfikacja Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC

Czytaj też: Sprawdzamy wydajność Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aero OC w grach z DLSS. Ile zyskamy fps?

Monitor Aorus FO32U2P

Aorus FO32U2P to świetna propozycja dla graczy. Oferuje ona 31,5 calową matrycę QD-OLED, która ma aż 99% pokrycie DCI-P3 i 10-biotwą głębię kolorów. Sprawia to, że wszystkie gry wyglądają na monitorze wręcz bajecznie i nie mają porównania z innymi konstrukcjami. Nie zabrakło też rozdzielczości 3840 x 2160 czy 240 Hz odświeżania ekranu. Czas reakcji wynosi zaledwie 0,03 ms. Z ważniejszych certyfikatów to mamy VESA DisplayHDR 400 True Black oraz FreeSync Premium Pro. Jeśli jesteście graczami to dopiero przy takiej konstrukcji docenicie każdą z Waszych ulubionych gier.

Sam monitor świetnie będzie prezentował się na biurku dzięki tylnemu podświetleniu. Ma on również dwa 5 W głośniki, a podstawka umożliwia możliwość zmiany wysokości, pochylenia czy obrót monitora. Cześć z Was z pewnością też doceni przełącznik KVM, umożliwiający łatwe przełączanie peryferii pomiędzy komputerami. Jeśli więc szukacie świetnej konstrukcji do nowego komputera to zdecydowanie warto dać szansę Aorus FO32U2P.

Sterowniki:

Nvidia RTX 4000: Game Ready 555.85

AMD RX 7000: Adrenalin 24.5.1

Intel Arc A770: 101.5593

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości jedynie w Alan Wake 2 nie mamy średnio 60 fps. Poza tym karta prezentuje naprawdę dobrą wydajność.

2560 x 1440

W kolejnej są już 4 gry bez średnio 60 fps, ale jedna z nich to 59 fps – bardzo blisko tej wartości. Widać też, że karta jest po prostu wydajniejsza od konkurencyjnego RTX 4060 Ti.

3840 x 2160

W ostatniej radzi sobie ona już znacznie słabiej i widać, że nie została do niej stworzona. Tutaj zdecydowanie przyda się FSR w ustawieniu wyższym niż jakość.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W grach z ray tarcingiem karty AMD zawsze wypadały słabiej. W przypadku 7700 XT nie jest tak źle i grafika potrafi nawet w niektórych grach dorównać czy przegonić RTX 4060 Ti.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie karta wypada naprawdę powyżej oczekiwać w szczególności na tle konkurenta od zielonych.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

FSR Jakość nie podbija wyników do średnio 60 fps w Cyberpunku, ale w drugim tytule mamy już naprawdę dobre wyniki.

2560 x 1440

W wymagających tytułach widać, że przyda się większe ustawienie FSR. Natomiast w Ghost of Tsushima włączenie tej opcji zapewnia płynną rozgrywkę, a dodanie generatora znacząco podbija wyniki.

3840 x 2160

Karta nie została stworzona do 3840 x 2160, co widać po, wynikach w Cyberpunku. Ale jeśli macie grę bez RT i dodacie generator klatek to z pewnością możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki.

Temperatury

Widać naprawdę sporą różnicę pomiędzy dwoma BIOSami. Natomiast nawet w trybie Silent temperatura jest całkiem niezła.

Głośność

Widać też spore różnice w głośności. W trybie Silent jest naprawdę cicho, a w OC karta może przeszkadzać przy cichym zestawie. Szkoda, że tutaj jednak nie jest trochę, a przy tym ciszej. Natomiast w spoczynku karta działa pasywnie.

Pobór mocy

Pobór mocy mamy wyraźnie wyższy niż w przypadku RTX 4060 Ti. Tutaj widać, że jest to spora wada 7700 XT.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując sterowniki. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało nam się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance. Tutaj musimy zaznaczyć, że maksymalne zegary możecie ustawić nawet na 5000 MHz, ale nie będzie to miało wpływu na samą wydajność.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC wypada bardzo dobrze w rasteryzacji. Widać, że przewaga nad RTX 4060 Ti jest znaczna i widoczna – karta jest po prostu wydajniejszym modelem. Wersja Gigabyte wypada też minimalnie lepiej od Sapphire, ale tutaj za to różnice nie są zbyt wielkie.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem nie jest źle. 7700 XT co prawda przegrywa z RTX 4060 Ti, ale różnice nie są duże patrząc na średnią. Znajdziemy również gry, gdzie model czerwonych wyprzedza zielonych. Widać więc, że pod tym względem jest dobrze – karta naprawdę na tle konkurencji daje radę.

Czytaj też: Test Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Aero OC w 4 grach z DLSS 3

Test Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC – podsumowanie

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC kosztuje ok. 1920 zł. W tej cenie jest to zdecydowanie bardzo dobry wybór, lepszy niż RTX 4060 Ti.

Model Gigabyte jest dobrze wykonany. Mamy podwójny BIOS, a różnice pomiędzy nimi są widoczne. Możecie więc wybrać, czy chcecie cichszą pracę czy niższe temepratury. Pobór mocy jest za to trochę za wysoki na tle konkurencji – to jest na pewno minus testowanego modelu.

Natomiast pod względem wydajności jest bardzo dobrze. W rasteryzacji mamy znaczną przewagę nad RTX 4060 Ti w każdej z rozdzielczości. 7700 XT jest po prostu wydajniejszy więc tutaj nie ma nawet co się zastanawiać. W ray tracingu mamy zaskoczenie i grafika wypada średnio minimalnie słabiej niż RTX 4060 Ti, ale to wynik powyżej oczekiwań. Są wręcz tytuły, gdzie grafika radzi sobie lepiej od RTX 4060 Ti, ale z drugiej strony jest taki Hogwarts Legacy, gdzie kompletnie zawodzi. Mamy też FSR czy generator klatek FSR, który powinien trafiać do coraz większej ilości gier. Kartę możecie też podkręcić i zyskać trochę na wydajności. Nie zapominajmy też o 12 GB pamięci VRAM, co jest większą ilością niż w przypadku RTX 4060 Ti 8 GB. Tutaj jest jeszcze wersja 16 GB tej karty, ale jej ceny zaczynają się od ok. 2150 zł, a różnic w samej wydajności większych nie ma.

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC w swojej cenie jest bardzo dobrą kartą, której zakup zdecydowanie warto rozważyć. Naszym zdaniem jest to znacznie lepszy wybór niż RTX 4060 Ti w dowolnej wersji.