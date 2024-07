Szykujemy nową platformę i testy kart graficznych. Jakich zmian możecie oczekiwać?

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

W stosunku do poprzedniej platformy mamy dwie zmiany. Po pierwsze pojawił się procesor Intel Core i9-14900KS. Jest to aktualnie najwydajniejsza jednostka Intela, która świetnie sprawdzi się w platformie. Nie zdecydowaliśmy się na jego OC – procesor i tak fabrycznie ma już bardzo wysokie zegary. Drugie to zamiana pamięci na G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36, których test możecie zobaczyć tutaj. Pamięci mają wysokie taktowanie oraz są to dwie kości po 24 GB. Bardzo fajnie współpracują one z procesorem i dopełniają całą platformę.

Poza tym innych zmian nie ma. Pozostajemy przy płycie Asusa Z790-E Gaming WiFi oraz dysku Samsung 990 Pro 2 TB. Za chłodzenie odpowiada be quiet! Silent Loop 2 360 zamontowany w obudowie Meshify 2 XL od Fractal Design. Zasilacz również pozostaje ten sam, czyli bardzo fajna konstrukcja od FSP. Na koniec monitor od BenQ, który oferuje rozdzielczość 3840 x 2160. Wielkich zmian w platformie więc nie ma, ale nowy procesor i pamięci z pewnością sprawiają, że jest to jeden z najwydajniejszych PC, jaki możecie złożyć.

Jak przeprowadzamy testy?

Na platformie znajduje się system Windows 11 Pro. Ponieważ praktycznie wszystkie nowe płyty głównej oferują Resizable BAR, ta opcja również będzie domyślnie włączona. Wykorzystane sterowniki zawsze znajdziecie w danym artykule. Wszystkie testy powtarzamy 3 razy lub do uzyskania powtarzalności.

Same testy w grach zostaną podzielone na trzy bloki: gry bez ray tracingu, gry z ray tracingiem, DLSS/FSR/XeSS (w zależności od wykorzystanej karty). Podział w blokach będzie jak zawsze u nas na rozdzielczości. Wykorzystane tytuły w danej sekcji, wraz z ich opisem, ustawieniami itp. znajdziecie poniżej. Gry ułożyliśmy w zależności od wykorzystanego API, dopiero w drugiej kolejności alfabetycznie.

Testy w grach bez ray tracingu

Total War: Pharaoh

Creative Assembly po raz kolejny serwuje nam rozbudowaną strategię pełną bitew i ciekawych jednostek. Total War: Pharaoh osadzona jest w bliżej nieokreślonym wieku, w epoce brązu, w którym to po śmierci Faraona wszystkie frakcje, plemiona i królestwa zaczynają zażarty bój o dominację. Tak jak w poprzednich odsłonach, gra jest podzielona na zaawansowane bitwy w czasie rzeczywistym i mapę polityczno-ekonomiczną, w której ruszamy się co turę. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku battle, który zwraca minimalne i średnie fps. Ustawienia nie są predefiniowanymi ustawieniami ultra – zmieniliśmy wszystkie opcje na maksymalne. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

A Plague Tale: Requiem

Jest to kontynuacja ciepło przyjętej gry przygodowej TPP z elementami skradania się od studia Asobo. Akcja gry toczy się w średniowieczu w 1349r, a my wcielamy się w bardzo troskliwą starszą siostrę Amicię. Główną problematyką gry jest wojna w kraju oraz straszliwa plaga. Tutaj testy przeprowadziliśmy na samym początku gry (rozdział Pod nowym niebem). Wybraliśmy ustawienia bardzo wysokie, a przy optymalizatorze rozdzielczości zaznaczyliśmy ultra jakość. Sama gra działa pod kontrolą DirectX 12.

Alan Wake 2

Gra z gatunku survival horror jest bezpośrednią kontynuacją produkcji o tym samym tytule z 2010r. Odpowiada za nią studio Remedy Entertainment, które ma na swoim koncie naprawdę dobre, mroczne gry, cechujące się bardzo gęstym klimatem. Fabuła zabiera nas do miasteczka Bright Falls i okolic stanu Waszyngton. Zaczynamy grę jako Saga Anderson, profilerka z FBI i próbujemy rozwiązać sprawę zbrodni na tle rytualnym. Testy wykonaliśmy blisko Witch’s Hut w lokacji Cauldron Lake. Wybrane ustawienia to ultra, a gra działa pod kontrolą DirectX 12.

Assassin’s Creed Mirage

Kolejna odsłona seria o zabójcach, zapoczątkowana w 2007 roku przez firmę Ubisoft. Jest to poboczna historia z uniwersum, mocno różniąca się od części Origins czy Valhalla. Wcielamy się tu w Basima Ibn Ishaqa znanego z poprzedniej odsłony (Valhalla). Akcja gry jest natomiast osadzona w IX-wiecznym Bagdadzie, a dodatkową ciekawostka jest to, że odwiedzamy w tej części fortecę Assasynów – Alamut. W testach wykorzystaliśmy wbudowany benchmark zwaracający najniższy 1% oraz średnią. Ustawienia graficzne to ultra wysokie, a API to DirectX 12.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Pierwszy i jedyny dodatek do Cyberpunk 2077, ale za to jaki dobry. Za grę odpowiada studio CD Projekt RED, znane wszystkim za kultową serię Wiedźmin. Fabułę kontynuujemy jako najemnik V, który walczy o życie w brutalnym mieście Night City. Dodatek ma świetną historię w klimacie thrillera szpiegowskiego z dobrymi aktorami i dodaje nową lokację, czyli Dogtown. Testy przeprowadziliśmy właśnie w dzielnicy Dogtown, na przeciwko charakterystycznej piramidy. Wybrane ustawienia to ultra, a API to ponownie DirectX 12.

Ghost of Tsushima

Kolejny wielki tytuł, który został skutecznie przeniesiony z konsoli na PC-ty za grę odpowiada studio Sucker Punch Productions. Akcja gry osadzona jest w XIII wieku na tytułowej wyspie Tsushima. Wcielamy się w samuraja Jina Sakai, który po masakrze swojego klanu wraz z innymi klanami, wyrzeka się zasad samuraja i walczy z Mongołami, najeżdżającymi wyspę. Testy przeprowadziliśmy w lesie pomiędzy krętym szlakiem a łąkami kuta. Wybraliśmy ustawienia ultra, a okluzja otoczenia to XeGTAO. Gra działa na API DirectX 12.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to gra akcji RPG z otwartym światem umieszczonym w uniwersum Harry’ego Pottera, stworzona przez studio Avalanche. W tym tytule wcielamy się w ucznia, który w XIX wieku trafia do tytułowej szkoły. Akcja gry dzieje się dużo wcześniej niż znane z uniwersum opowieści, dlatego nie znajdziemy w niej znajomych postaci z książek. testy przeprowadziliśmy blisko wejścia do zakazanego lasu, w nocy, przy włączonym zaklęciu Lumos. Wybraliśmy ustawienia ultra, a całość działa na API DirectX 12.

Horizon Forbidden West

Kolejny udany tytuł przeniesiony z konsoli na komputery, tym razem od studia Guerrilla Games znanego głównie z marki Horizon. Jest to kontynuacja po odsłonie Horizon Zero Dawn, w którym akcja dzieje się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez maszyny. W grze wcielamy się w Aloy, powiązaną ze światem przed upadkiem i próbującą za wszelką cenę naprawić błędy apokalipsy. Gra ma sporo elementów RPG, dodatkowo otwarty świat i piękną grafikę ze świetnymi widokami. Testy wykonaliśmy na wzgórzu na przeciwko miasta Samotne Światło. Wybrane ustawienia to bardzo wysokie ze zmianą filtrowania tekstur z anizotropowego x8 (domyślne ustawienie przy wybraniu ustawień bardzo wysokich) na x16. Ponownie też mamy do czynienia z API DirectX 12.

The Callisto Protocol

Kolejny tytuł to survival horror science fiction od producenta Striking Distance, w którego skład wchodzą między innymi weterani serii Dead Space. Akcja dzieje się w więzieniu na księżycu Kalisto, które ma dużo problemów z krwiożerczymi mutantami. Sama rozgrywka odbywa się z perspektywy trzeciej osoby i czerpie garściami z serii Dead Space. Niestety nie dotyczy to mechaniki walki. Testy wykonaliśmy na początku rozgrywki, podczas wspinaczki w samolocie. Wybraliśmy ustawienia wysokie, a API to DirectX 12.

The Last of Us Part I

Trzecia wielka gra w naszym zestawieniu, która świetnie została przeniesiona na platformę PC i kolejna osadzona w uniwersum postapokaliptycznym. Za grę odpowiada studio Naughty Dog, które poza The Last of Us, znane jest również z gry Uncharted. W produkcji wcielamy się w Joela, który dostaje zlecenie od organizacji Świetliki na przemycenie odpornej na wirusa dziewczynki o imieniu Ellie. W grze wykorzystywany jest widok trzecioosobowy, a całość cechuje się świetnym klimatem z domieszką horrorów o zombie. Testy wykonaliśmy na początku misji Miasteczko Billa: Las przy ustawieniach ultra i API DirectX 12.

Gry z ray tracingiem

Alan Wake 2

W przypadku tej gry włączyliśmy ustawienia ray tracingu wysokie i oczywiście wyłączyliśmy path tracing.

Avatar: Frontiers of Pandora

Uniwersum znane wszystkim z filmów Jamesa Camerona w końcu doczekało się części na konsole i komputery. Akcja gry osadzona jest XXII stuleciu na planecie Pandora, gdzie dochodzi do konfliktów między ludźmi a rasą Na’vi. Jest to gra akcji z otwartym światem, stworzona przez studio Massive Entertainment / Ubisoft Massive. Studio jest również znane z serii Tom Clancy’s The Division. Testy wykonaliśmy przy rzece pomiędzy wodospadem gobelinów a misą farbiarza. Wybrane ustawienia to ultra, przy czym zmieniliśmy szczegółowość obiektów na 25. API to jak zawsze DirectX12, a ciekawostką jest fakt, że w tej grze nie da się wyłączyć ray tracingu.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Tutaj również włączyliśmy wszystkie opcje związane z ray tracingiem (path tracing pozostał wyłączony) i ustawiliśmy je na ultra.

Hogwarts Legacy

W Hogwarts Legacy włączyliśmy wszystkie opcje związane z ray tracingiem. Jakość śledzenia promieni ustawiliśmy na ultra.

Metro Exodus Enhanced Edition

Jest to jedyna nowa gra w testach ray tracingu. Metro Exodus to trzecia część znanego cyklu czerpiącego z twórczości Dimitrija Głuchowskiego. Za grę odpowiedzialne jest studio 4A Games. Akcja gry toczy się w postapokaliptycznym świecie pełnym promieniowania i krwiożerczych mutantów. W grze po raz trzeci wcielamy się w stalkera Artema, a akcja dzieje się parę miesięcy po wydarzeniach z poprzedniej części. Wykorzystaliśmy tutaj wbudowany benchmark po wybraniu ustawień extreme. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12.

The Callisto Protocol

Do poprzednich ustawień dorzuciliśmy włączone opcje związane z ray tracingiem. RT odbić ustawiliśmy na wysokie.

DLSS/FSR/XeSS

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

W przypadku kart Nvidia włączamy DLSS w trybie jakość. Na kartach RTX 4000 sprawdzamy też działanie generatora klatek. Przy kartach AMD sprawdzimy FSR: jakość, a przy kartach Intela XeSS: jakość (chcieliśmy porównać te podobne opcje, stąd wybór jakości, a nie ultra jakości). Tutaj musicie tylko pamiętać, że testy wykonywaliśmy z włączonym ray tracingiem.

Ghost of Tsushima

Dla kart Nvidia włączyliśmy DLSS: Jakość, AMD FSR: Jakość a Intela XeSS: Jakość. Gra ma również generator klatek DLSS oraz FSR. Dla kart zielonych włączyliśmy tą pierwszą opcję (od grafik RTX 4000), a dla AMD i Intela generator klatek FSR. Możecie łączyć różne techniki, stąd dla Intela włączony był XeSS i generator FSR.

Temperatury, głośność, pobór mocy

Spoczynkiem było wyświetlanie samego pulpitu. Głośność tła wynosiła 35 dBA i to jest najmniejsza wartość, jaką zobaczycie w przypadku kultury pracy na wykresach. Obciążeniem była gra Cyberpunk 2077 w lokacji z dodatku Widmo wolności przy ustawieniach ultra (bez RT, DLSS itp.) i rozdzielczości 3840 x 2160. Głośność mierzyliśmy z odległości 20 cm za pomocą decybelomierza Voltcraft SL-100. Pobór mocy dotyczy całego komputera, a mierzyliśmy go dzięki miernikowi Voltcraft Energy Logger 4000F.

Podkręcanie

Nie może też zabraknąć podkręcania. Wykonujemy je za pomocą oprogramowania MSI Afterburner. Po ustabilizowaniu karty (bierzemy pod uwagę również brak artefaktów w grach) sprawdzimy wydajność w dwóch grach (Cyberpunk 2077: Widmo wolności bez RT, DLSS itp. oraz A Plague Tale: Requiem). Pokażemy też jak zmieniły się temperatury, głośność oraz pobór mocy.

Podsumowanie

Testy obejmują więc sprawdzenie wydajności kart w grach w rasteryzacji, z ray tracingiem, z upscalerami czy po OC. Sprawdzimy również temperatury, głośność czy pobór mocy. Na końcu testów zawsze też pojawi się wykres ze średnią wyników z rasteryzacji i RT w każdej rozdzielczości. Powinno to wyczerpać temat wydajności kart graficznych w gamingu. Na samej platformie zaktualizowaliśmy wyniki 16 różnych modeli kart od Nvidi, AMD czy Intela. Niedługo też pojawią się pierwsze testy kolejnych modeli więc warto regularnie zaglądać na stronę!