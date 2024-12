Handheld PlayStation 5 może wymagać dedykowanych gier

Komentując ostatnie plotki dotyczące powrotu Sony na rynek urządzeń przenośnych po PS Vita, eksperci techniczni z Digital Foundry przedstawili obserwacje na temat tego, czym w rzeczywistości mogłyby być te systemy. Co podkreślają – handheldy nie będą w stanie natywnie uruchamiać gier PlayStation 5, ponieważ to, co obecnie osiąga się w systemie o mocy 200 watów, będzie niemożliwe do osiągnięcia w systemie o mocy 20 watów nawet za kilka lat.

PlayStation 5 w wersji przenośnej będzie uboższym krewnym?

Aby gry znane z konsoli PlayStation 5 mogły zadziałać na urządzeniu przenośnym, konieczne będzie zmniejszenie skali, podobnie jak Nintendo Switch radzi sobie z uruchamianiem gier w trybie przenośnym. Sony pokazało już, że skalowanie w górę jest całkowicie możliwe w przypadku PlayStation 5 Pro, więc zmniejszenie skali nie powinno być niemożliwe. Ale pytanie brzmi, jak skalowanie gier w dół będzie obsługiwane przez przenośną konsolę PS5?

Na przykład przenośna konsola Microsoftu może być podobna do Steam Decka i podobnych systemów ze względu na podejście firmy, pozwalając użytkownikowi na dostosowanie ustawień graficznych wersji gier na PC, aby działały przyzwoicie. Ponadto Microsoft mógłby wykorzystać profil Xbox Series S. Z drugiej strony Sony nie ma niższej klasy modelu PlayStation 5, więc przenośna konsola wymagałaby dedykowanych wersji gier, podczas gdy starsze musiałyby zostać załatane, aby mogły działać na systemie. W związku z tym przenośna konsola PlayStation 5 mogłaby być niższym systemem PS5, którego Sony obecnie nie ma, a który oferowałby część tego, co oferuje model podstawowy pod względem wierności wizualnej i potencjalnie wstecznej kompatybilności.

Źródło: Sony

Wszystkie bieżące doniesienia wskazują, że do premiery przenośnej konsoli PlayStation 5 jeszcze daleka droga, więc minie jeszcze sporo czasu, zanim będziemy mogli zobaczyć, co będzie ona w stanie zrobić i czy kiedykolwiek zdoła ograniczyć popularność Nintendo Switch. Równie dobrze może być i tak, że handheld PS5 nigdy nie powstanie, pozostając jedynie plotką.