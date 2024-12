Huawei pokazuje układem Kirin 9100, że należy się z nim liczyć

Huawei pokazał język USA i ominął nałożone ograniczenia

W 2023 roku świat został zaskoczony premierą układu Kirin 9000, wykonanego w wymiarze technologicznym 7 nm, który zawierał autorskie rozwiązania zapewniające dostęp do sieci 5G – już wtedy było widać, że Huawei kreatywnie podszedł do nałożonych sankcji. Kolejnym problemem był brak dostępu do fabów TSMC i Samsunga – Huawei musi swoją produkcję zlecać chińskiemu SMIC, który jest trzecim pod względem wielkości producentem półprzewodników, ale nie ma dostępu do maszyn pracujących w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV) pozwalających na produkcję układów w wymiarach technologicznych 6 nm i mniejszych.

A jednak zaprezentowane w ostatnich dniach smartfony Mate 70 Pro wyposażone zostały w układy Kirin 9100 6 nm, wykorzystujące zaprojektowane przez ARM rdzenie CPU: jeden Cortex-X1, trzy wydajne rdzenie Cortex-A78 i cztery energooszczędne Cortex-A55. Jak, skoro teoretycznie nie powinno to być możliwe?

Jak się okazuje, SMIC zdołał pokonać barierę, stosując starsze maszyny pracujące w głębokim ultrafiolecie (DUV) i wielokrotną ekspozycję, by uzyskać mniejsze i bardziej złożone wzory do wytrawienia na krzemowych podłożach. Proces jest pracochłonny, wymaga precyzyjnej kontroli wyrównywania i ekspozycji każdej warstwy , jednak dzięki niemu SMIC zdołało wykonać Kirina 9100 w wymiarze 6 nm.

Jednak nie za darmo – tak uzyskane chipy mogą mieć niższą wydajność, uzysk dobrych układów z jednego wafla krzemowego jest niższy niż przy normalnym procesie, a oczywistym efektem jest ograniczona dostępność i wyższa cena gotowych SoC. A to oznacza, że Huawei może być zmuszony do ograniczenia stosowania układów Kirin 9100 wyłącznie do najwyższej półki smartfonów.

Kirinowi 9100 daleko do wydajności topowych układów Qualcomma, MTK czy Apple’a – bliżej im do pierwszej generacji Snapdragonów 8, co i tak wydaje się imponującym osiągnięciem, jak na warunki, w jakich znajduje się Huawei i SMIC. Jest też wyraźnym sygnałem dla wszystkich, że Huawei jest w stanie pokonać ograniczenia spowodowane sankcjami i w najbliższych latach zrobić z tego użytek. Zagadką pozostaje oczywiście, czy ponowna prezydentura Trumpa nie spowoduje kolejnego zaostrzenia wojny handlowej z Huawei i SMIC, a jeśli tak, to jaki będzie jej skutek.