Idziesz do sieciówki i wychodzisz z elektrycznym rowerem za całe 2500 zł taniej. Zainteresowany?

Składany rower elektryczny w promocyjnej cenie. Legend Monza kupisz już w Decathlonie

Wedle producenta Legend Monza to idealny kompan codziennych dojazdów do pracy, rekreacyjnych wycieczek czy szybkich zakupów na mieście. Chociaż 6-biegowa przerzutka Shimano Tourney nie napawa specjalnym optymizmem, to spójrzmy prawdzie w oczy – na tym e-bike korzysta się więcej z elektrycznego napędu niż własnych mięśni. Na całe szczęście nie jest to rower ważący ponad 20 kilogramów, jak to zwykle bywa ze składakami, bo projektantom udało się utrzymać jego wagę na poziomie 19,5 kg, ale jeśli przerzucicie się na niego z typowego roweru miejskiego, to i tak odczujecie, że pedałowanie na nim nie należy do najbardziej efektywnych i przyjemnych. Z drugiej strony jego wszechstronność robi wrażenie, bo ten e-bike jest przeznaczony dla użytkowników o wzroście od 1,60 m do 1,90 m i wadze do 120 kg.

Czytaj też: Istny król gór. Drugiego tak zaawansowanego roweru Scotta nie zobaczysz

Legend Monza jest przykładem roweru elektrycznego dla specyficznych rowerzystów, którzy nie przejmą się 20-calowymi oponami, podwyższoną wagą i wyprostowaną pozycją, wspieraną przez “ergonomiczne siodełko”. To e-bike dla tych użytkowników, którzy potrzebują przede wszystkim kompaktowej formy transportu, bo tak się składa, że Legend Monza po złożeniu zajmuje jedynie 69,2 × 84,5 × 45 cm miejsca. Jeśli z kolei idzie o elektryczne wspomaganie, to odpowiada za nie zaawansowany niemiecki system elektryczny MAHLE Smartbike, który jest ponoć o 20% efektywniejszy energetycznie w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Obejmuje z kolei 250-watowy silnik, aktywne wspomaganie do 25 km/h oraz wymienny akumulator litowo-jonowy występujący w wersji o zasięgu do 80 lub 100 km i ładujący się do maksymalnie 6 godzin.

Czytaj też: Rower stworzony przez użytkowników. Zobacz co potrafi Current Plus

Inne elementy wyróżniające Legend Monza sprowadzają się do hydraulicznych hamulców tarczowych, intuicyjnego kontrolera iWoc na kierownicy, wsparcia aplikacji MySmartBike na smartfony, mocnych świateł LED Kendo+, wodoodpornego złącza IP-67, tylnego bagażnika o nośności do 27 kg oraz systemu KlickFix do montażu akcesoriów. Rower o takim właśnie potencjale jest aktualnie dostępny w sklepach Decathlon w promocyjnej cenie 6199 złotych, co stanowi obniżkę o 2500 zł względem ceny regularnej. Kupujący mogą liczyć nie tylko na 2-letnią gwarancję na wszystkie komponenty roweru, ale też 30-dniowy okres próbny.