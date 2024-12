Przypomnij sobie o wszystkich problemach z rowerami. Z Current Plus zapomnisz o nich raz na zawsze

Ten e-bike przejedzie 120 km na jednym ładowaniu i sprawi, że zapomnisz o konserwacji

Niezależnie od tego, czy codziennie przemierzasz miejskie ulice, czy okazjonalnie wyruszasz na weekendowe przygody, Current Plus od Priority Bicycles ma być elektrycznym rowerem, który spisze się w obu tych sytuacjach. Powstał bowiem w wyjątkowy sposób, bo na podstawie opinii klientów, które pomogły firmy opracować wszechstronny rower elektryczny, łączący najnowsze technologie z komfortem i funkcjonalnością. Jest to bowiem nie nowy model, a ewolucja roweru Current z 2020 roku, którą firma dumnie określa mianem najlepszego wszechstronnego e-bike.

Czytaj też: Luksusowy rower Colnago za cenę Toyoty Yaris budzi kontrowersje

Sercem Current Plus jest silnik centralny o mocy 500 W, który generuje moment obrotowy na poziomie 140 Nm. Użytkownicy mogą korzystać z pięciu poziomów wspomagania pedałowania, osiągając prędkości do nawet 45 km/h, ale w Europie musimy oczywiście trzymać się poziomu 25 km/h przy jeździe po publicznych drogach. Względem pierwszej wersji tego e-bike całe oprogramowanie silnika zostało zoptymalizowane, aby zapewnić szybsze przyspieszanie i lepsze osiągi podczas jazdy pod górę, a to ma czynić Current Plus idealnym rozwiązaniem zarówno na miejskie trasy, jak i pagórkowate tereny. Zwłaszcza że ma w sobie wbudowany czujnik momentu obrotowego oraz obecną na kierownicy manetkę do aktywacji silnika bez potrzeby pedałowania.

Czytaj też: Lepiej zapisz ten model. Trek stworzył rower, o którym marzysz

Wiele osób doceni też montowany w dolnej rurze akumulator o pojemności 720 Wh, który ma oferować imponujący zasięg do 120 km na jednym ładowaniu, ale można go podciągnąć zapewne aż do 200 km, a to dzięki opcjonalnemu akumulatorowi, który dorzuca do 720 Wh kolejne 480 Wh. Najważniejsze jest jednak to, co buduje główny napęd roweru, a jest to zarówno pasek Gates Carbon Drive CDX w miejscu łańcucha, jak i bezobsługowe przerzutki w postaci bezstopniowej piasty Enviolo CVT lub pięciobiegowej piasty Shimano Nexus. Podczas gdy brak łańcucha rozwiązuje problem z regularnym smarowaniem, brak zewnętrznych przerzutek gwarantuje pewność, że nic się nie rozreguluje lub wykrzywi, kiedy w coś uderzycie.

Czytaj też: No i to jest rower dla poważnych rowerzystów! W potężnym XPeak 2.0 się zakochasz

Pozostałe elementy Current Plus obejmują ramę o geometrii wymuszającej wyprostowaną pozycję, obręcze o średnicy 27,5 cali z oponami odpornymi na przebicia, hydrauliczne hamulce tarczowe z podwójnym tłokiem, zintegrowane oświetlenie o mocy 600 lumenów czy wreszcie pełne błotniki i uchwyty na akcesoria. Aktualnie wersja z piastą Enviolo kosztuje 3220 euro, a z Shimano Nexus mniej, bo 3040 euro.