No i to jest rower dla poważnych rowerzystów! W potężnym XPeak 2.0 się zakochasz

Ulepszyli swoje dzieło i nie zwiększyli ceny. Lectric XPeak 2.0 to przykład, jak powinno się ulepszać rowery

Lectric, a więc firma z Phoenix, zaprezentowała ulepszoną wersję swojego terenowego e-roweru XPeak. Model XPeak 2.0 kosztuje dokładnie tyle samo, co jego poprzednik, ale wprowadza znaczące ulepszenia, takie jak opcjonalny akumulator o większym zasięgu oraz zaawansowane funkcje technologiczne. Wszystko to w sprzęcie o dokładnie tym samym charakterze – terenowego monstrum do podbijania największych wzniesień i najbardziej wymagających górskich tras.

Czytaj też: Motocyklowa inspiracja w kasku rowerowym. Czy to się sprawdza?

Zacznijmy od tego, że zaktualizowany XPeak posiada ulepszoną 8-biegową przerzutkę Shimano Altus, hydroformowaną ramę dostępną w wersji mid-step lub low-step oraz większe, 203-mm tarcze hamulcowe z przodu, które zapewniają jeszcze lepszą kontrolę względem poprzednika. Dodatkowo model wyposażono w wodoodporny wyświetlacz LCD IP65, zintegrowane oświetlenie przednie i tylne oraz 26-calowe obręcze z 4-calowymi oponami terenowymi, które są odporne na przebicia i idealne do pokonywania nierównych szlaków. Lectric postawił na bezpieczeństwo, dostosowując rower do standardów eMTB ISO 4210-10 oraz uzyskując certyfikaty UL dla silnika i akumulatora.

Jednym z najważniejszych ulepszeń w modelu 2.0 jest integracja czujnika momentu obrotowego z technologią Lectric Pedal Assist Wattage Regulation Plus. Ta kombinacja pozwala rowerowi dostosowywać wspomaganie silnika do siły pedałowania, co skutkuje płynniejszym i bardziej responsywnym doświadczeniem jazdy. Użytkownicy mogą z kolei wybierać spośród dwóch opcji akumulatorów: standardowego, wymiennego akumulatora 48 V/15 Ah, oferującego zasięg do 96,5 km lub większego akumulatora o pojemności 960 Wh, pozwalającego na przejechanie do 129 km na jednym ładowaniu. Dołączone akcesoria zwiększają funkcjonalność roweru, obejmując bagażnik tylny, błotniki, ulepszone światła, blokadę oraz amortyzowany wspornik siodła, który może być szczególnie przydatny, zważywszy na brak jakiejkolwiek formy tylnej amortyzacji.

Czytaj też: Na tym rowerze przejedziesz pół Polski. Air zachwyca możliwościami i NIE przeraża ceną

XPeak 2.0 nadal korzysta z autorskiego silnika w piaście tylnej Lectric Stealth M24, osiągającego szczytową moc 1 310 W i moment obrotowy 85 Nm. Oferuje on pięć poziomów wspomagania pedałowania, wspierając prędkości do 45 km/h z jednoczesną opcją dostosowywania roweru do klasy 1, 2 lub 3. Z kolei przycisk przepustnicy umieszczony pod kierownicą pozwala na szybkie przyspieszenie podczas pokonywania trudnych terenów.

Czytaj też: Sprzedawcy rowerów w tarapatach. Rządowy program nie wypalił

Pomimo licznych ulepszeń, XPeak 2.0 zachowuje stosunkowo niską cenę, bo jego cena zaczyna się od 1300€ za model standardowy oraz 1480€ za wersję z większym akumulatorem. Wysyłka rozpocznie się 20 grudnia, a więc idealnie na zimowy sezon.