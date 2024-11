Na tym rowerze przejedziesz pół Polski. Air zachwyca możliwościami i NIE przeraża ceną

Rewolucja w miejskim transporcie, która nie kosztuje kroci? Elektryczny rower Air obiecuje wiele

Air to lekki rower elektryczny z ramą z włókna węglowego, który ma zrewolucjonizować miejską komunikację. Został zaprojektowany z myślą o dużym zasięgu i codziennej funkcjonalności, a do tego wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami. To zwykle połączenie, które oznacza cenę z kosmosu, ale nie tym razem – Mihogo wycenił Air w bardzo przyjemny dla portfela sposób.

Najbardziej wyróżniającą się cechą Mihogo Air jest jego imponujący system podwójnych akumulatorów o łącznej pojemności 921,6 Wh. Dzięki temu model w wersji europejskiej z 250-watowym i 40-Nm silnikiem w piaście tylnej oferuje zasięg do 206 km na jednym ładowaniu, a wariant amerykański z 750-watową jednostką napędową o 85-Nm momencie obrotowym nieco mniej, bo 194 km. Wartości te odnoszą się oczywiście do najniższego poziomu wspomagania pedałowania, przy którym to rozpędzenie roweru do prędkości odcięcia wspomagania (25 km/h w Europie i 40 km/h w USA) wymaga włożenia znacznie większego wysiłku ze strony rowerzysty. Nie liczcie jednak na szaleństwa na tym e-bike, bo do dyspozycji dostaniecie wyłącznie 7-biegowy system Shimano Altus.

Jednak Mihogo Air to nie byle rower, w którym producent zintegrował wydajny silnik i pojemny akumulator. Rama tego e-bike została wykonana z włókna węglowego T800, co sprawia, że rower jest nie tylko lekki, ale także wyjątkowo wytrzymały. Wersja EU z podwójnymi akumulatorami waży jedynie 25 kg (z pojedynczym 22,5 kg), a ogólny komfort jazdy na obu wariantach zwiększa amortyzowany widelec oraz 26-calowe koła z oponami Vintage o szerokości 2,5 cala, które sprawdzają się na różnych nawierzchniach. Za bezpieczeństwo odpowiadają z kolei hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami o średnicy 180 mm, które zapewniają niezawodną siłę hamowania nawet przy dużych prędkościach.

Mihogo Air doczekał się też kontrolera z 2,4-calowym wyświetlaczem w kolorze, który synchronizuje się z aplikacją mobilną, umożliwiając śledzenie danych, nawigację i funkcje zabezpieczeń, podwójnego reflektora, zintegrowanego tylnego światła oraz wbudowanego w ramę światła LED do jazdy dziennej. Aktualnie ten elektryczny rower jest dostępny do rezerwacji w kampanii crowdfundingowej i kosztuje 999 euro za wersję z jednym akumulatorem i 1199 euro za wersję z podwójnym akumulatorem. Wysyłka ma z kolei rozpocząć się w grudniu.