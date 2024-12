Co powiesz na inteligentne okna? Nie kręć nosem – zaoszczędzisz

Inteligentne okna, czyli przyszłość energooszczędnych budynków

W miarę jak globalne zapotrzebowanie na energię rośnie z powodu urbanizacji, postępu technologicznego i rozwoju przemysłu, potrzeba zrównoważonych rozwiązań w zarządzaniu energią w budynkach staje się coraz bardziej pilna. Nie jest to przypadek, bo budynki odpowiadają za 30–40% światowego zużycia energii, a tym samym znacznie przewyższają przemysł i transport pod względem popytu na energię. Znacząca część tego zużycia wynika z systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, a więc w tym, w czym okna odgrywają kluczową rolę.

Tradycyjne okna przyczyniają się do znacznych strat ciepła zimą i nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń latem, co przekłada się na konieczność wykorzystywania ogrzewania i klimatyzacji, a to z kolei zwiększa zużycie energii. Dlatego też poszukiwanie bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań doprowadziło do rozwoju inteligentnych okien, które mają na celu optymalizację przepływu ciepła bez utraty przezroczystości i dostępu do naturalnego światła dziennego. Mowa o elektrochromowych oknach, które są obecnie najczęściej stosowaną technologią w segmencie inteligentnych okien.

W przypadku okien elektrochromowych, dzięki zastosowaniu niewielkiego prądu elektrycznego, okna te zmieniają swoją strukturę molekularną, stając się częściowo nieprzezroczyste lub ciemne, co skutecznie blokuje światło podczerwone i zmniejsza nagrzewanie pomieszczeń. Mogą one redukować napływ ciepła o 60–70% w gorącym klimacie oraz ograniczać straty ciepła o 40% w chłodniejszych warunkach, przekładając się znacząco na zapotrzebowanie na klimatyzację i ogrzewanie. Okna są bowiem głównym mostkiem cieplnym, przez które ciepło ucieka lub wdziera się do środka.

Okna elektrochromowe mają swoje ograniczenia, bo polegają na energii elektrycznej oraz często ograniczają się do dwóch stanów – przezroczystego lub całkowicie zaciemnionego. Mimo tych wad, globalny rynek okien tego typu osiągnął wartość 5,2 miliarda euro w 2023 roku i nadal dynamicznie rośnie. Na szczęście specjaliści realizują też pracę nad oknami fotochromowymi, które reagują na światło ultrafioletowe (UV), automatycznie ciemniejąc w jaśniejszych warunkach. Zapewniają tym samym ochronę UV i prywatność, ale do tanich nie należą, a dodatkowo nie obsługują manualnej kontroli i są wrażliwe na warunki pogodowe.

Dopracowywane są też aktualnie okna termochromowe, które reagują na zmiany temperatury bez potrzeby korzystania z energii elektrycznej. Ich przystępność cenowa, ochrona przed UV i zdolność do blokowania światła podczerwonego czynią je interesującym rozwiązaniem. Zwłaszcza że szkło termochromowe może stopniowo zmieniać swoje zabarwienie w zależności od temperatury otoczenia, oferując większą elastyczność. Jednak obecne materiały termochromowe, takie jak dwutlenek wanadu, wymagają ekstremalnych temperatur (powyżej 67°C), by efektywnie odbijać promieniowanie podczerwone, co ogranicza ich praktyczne zastosowanie. Naukowcy walczą więc o sprawienie, aby były znacznie bardziej praktyczne.

Tak więc oto zapowiada się przyszłość okien, bo nie sztuką jest dodawanie do nich kolejnych warstw, a gruntowne przemyślenie ich głównego budulca – szkła. Pewne jest więc, że w następnych latach coraz częściej będziemy słyszeć o różnych typach inteligentnych okien, które znajdą zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale też samolotach czy samochodach.