Pojawiła się lista modeli, które dostaną system iOS 19. Same dobre wiadomości

iOS 19 – do których iPhone’ów trafi przyszłoroczna wersja systemu?

Obecna generacja systemu operacyjnego dla iPhone’ów została udostępniona następującym modelom:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacji lub nowszy).

Oczywiście pewne funkcje, takie jak Apple Intelligence, nie trafiły do wszystkich, ale większość przygotowanych na ten rok ulepszeń jest lub dopiero będzie (w ramach kolejnych wydań iOS 18) obsługiwana na powyższych urządzeniach. Chociaż przed Apple’em jeszcze długa droga, zanim wprowadzi na iPhone’y wszystko, co zaplanował, to nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy już wyglądali w kierunku przyszłorocznego wydania.

Czytaj też: Właściciele AirTagów otrzymali nową funkcję. Oto jak z niej skorzystać

Na razie o iOS 19 niczego nie wiemy, bo pierwsza wersja deweloperska zostanie wydana zapewne tuż po konferencji WWDC 2025, odbywającej się w czerwcu przyszłego roku. Stabilne wydanie zawita do nas dopiero we wrześniu lub październiku, zależy od daty premiery serii iPhone 17. Warto jednak wcześniej zastanowić się, na jakich urządzeniach system będzie obsługiwany. Takie informacje przekazała nam francuska witryna iPhoneSoft i są to dobre wiadomości, ponieważ jeśli raport się nie myli, to każdy iPhone, który dostał iOS 18, dostanie też jego następną generację. Właściciele iPhone’a XS, XS Max i iPhone’a XR będą zadowoleni, chociaż pamiętajcie, że wciąż to jedynie plotki.

Czytaj też: Co z subskrypcją na iPhone’y? Apple znów zmienia zdanie

Niestety nie obyło się też bez gorszych wieści, ponieważ iPadOS 19 nie będzie już obsługiwany przez niektóre ze starszych tabletów. Osoby korzystające m.in. z wydanego w 2019 roku iPada siódmej generacji, napędzanego przez procesor A10, będą musiały rozejrzeć się za nowszym modelem. Zanim jednak iOS 19 i iPadOS 19 się pojawią, czeka nas jeszcze sporo aktualizacji. Dla naszego regionu najważniejszym wydaniem będzie iOS 18.4, mające trafić na iPhone’y w kwietniu 2025 roku, bo właśnie wtedy — wedle przecieków — Apple udostępni Apple Intelligence na terenie Unii Europejskiej.