Laptopy Hyperbook – spersonalizuj swoją maszynę gamingową

Hyperbook to marka znana z dostarczania wysokowydajnych laptopów, a od pewnego czasu oferuje także wysokiej jakości desktopy. Jako że każdy chce mieć coś unikalnego, możliwość personalizacji umożliwi nadanie urządzeniu wyjątkowego charakteru. Jakie maszyny z oferty podlegają personalizacji i co warto o nich wiedzieć?

Hyperbook – gaming dla każdego

Jak podaje producent, modele Hyperbook V15 Infinity, A14 Aurora i H14 Halo zostały stworzone z myślą o różnorodnych zastosowaniach, począwszy od wymagających gier, przez zaawansowaną pracę kreatywną, aż po codzienne użytkowanie. V15 Infinity to procesor Intel Core i9 z linii Raptor Lake-HX Refresh, a karta graficzna do wyboru – GeForce RTX 4060 lub RTX 4070. Jego dużą zaletą jest wyświetlacz WQXGA o przekątnej 15,3″ z odświeżaniem 240 Hz. Mało? To dodajmy, że ten Hyperbook obsługuje do 96 GB RAM oraz dyski SSD PCIe 4.0 (2 porty M.2).

Z kolei model Hyperbook A14 Aurora to procesor AMD Ryzen 7 8845HS oraz zintegrowana grafika Radeon 780M. Tu ekran również WQXGA+, ale przekątna wynosi 14″. Waży zaledwie 1,4 kg, a dzięki rzowiązaniom energooszczędnym akumulator zapewnia do 7 godzin pracy. Pod obudową znajdziemy możliwość montaży dwóch dysków SSD PCIe Gen4x4 oraz rozbudowy pamięci RAM do 64 GB.

Hyperbook H14 Halo można wyposażyć w procesor Intel Core Ultra 5 125H (14 rdzeni, 18 wątków) lub Intel Core Ultra 7 155H (16 rdzeni, 22 wątki). Zintegrowana grafika Intel Arc i 14-calowy ekran WQXGA+ dostarczają obraz o wysokiej jakości. Możliwość rozbudowy do 64 GB RAM oraz dwa porty na dyski SSD PCIe Gen4x4 to gwarancja, że nigdy nie zabraknie miejsca na ważne dane.

Hyperbook udowadnia, iż technologia może być nie tylko funkcjonalna, ale również dopasowana do indywidualnego stylu użytkownika. Zajrzy na stronę www.hyperbook.pl gdzie można zapoznać się z pełną ofertą oraz stworzyć laptopa idealnie dopasowanego do swoich potrzeb i stylu życia!