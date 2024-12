Zimy w Polsce brak, ale na Marsie wygląda to zupełnie inaczej. Wystarczy spojrzeć na to zdjęcie

Wspomniana misja jest realizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną. Co ciekawe, w skład tego przedsięwzięcia początkowo wchodził również lądownik, lecz manewr związany z jego umieszczeniem na powierzchni nie powiódł się. Sam orbiter pozostaje natomiast w okolicach Czerwonej Planety od ponad dwudziestu lat. W tym czasie zdążył dostarczyć naukowcom wielu cennych informacji na temat tego obiektu. Najnowszy z udostępnionych przez ESA obrazów ukazuje pokrytą lodem i szronem powierzchnię.

Czytaj też: Sonda dostrzegła na Marsie maszynę. Eksperci z NASA zidentyfikowali ten obiekt

O ile jednak na Ziemi śnieg i lód składają się z zamarzniętej wody, tak na czwartej planecie w kolejności od Słońca taka biała pokrywa składa się ze zmrożonego dwutlenku węgla. Wody jest tam zdecydowanie mniej, choć badacze sugerują, że nie zawsze tak było. W odległej przeszłości – być może przed setkami milionów lat bądź miliardami – na Marsie najprawdopodobniej płynęły rzeki i znajdowały się jeziora oraz morza. W korycie takiego potencjalnego wyschniętego zbiornika znajduje się obecnie łazik Perseverance, który przemierza ten krater Jezero w poszukiwaniu różnego rodzaju dowodów.

Pory roku na Marsie wyglądają zgoła odmiennie od ziemskich. Tamtejszy lód ma natomiast formę zamarzniętego dwutlenku węgla

Te mają geologiczny charakter, lecz naukowcy mają nadzieję, że uda im się zidentyfikować coś, co bezpośrednio wskazywałoby na obecność życia. Niekoniecznie obecnie tam występującego, wszak temperatury, promieniowanie i niedostatek wody sprawiają, że znane nam z Ziemi formy życia miałyby problem z przetrwaniem na Czerwonej Planecie. Ale być może dawniej tamtejsze realia wyglądały inaczej, dzięki czemu życie występowało także na Marsie? Jak na razie pozostaje nam jedynie gdybanie.

Zanim kluczowe odpowiedzi się pojawią, pozostaje nam podziwianie zdjęć takich jak zamieszczone tutaj. Obraz ukazuje marsjański region Australe Scopuli, który został uwieczniony za pośrednictwem instrumentu HRSC. Zdjęcie zostało zrobione w czerwcu 2022 roku i pokazuje przejście od zimy do lata. Oczywiście pory roku na Czerwonej Planecie są nieco inne od nam znanych. Wystarczy wspomnieć, iż panujące tam temperatury (w momencie robienia zdjęcia) wynosiły około -125 stopni Celsjusza. Ale kiedy temperatury rosną, lód zaczyna sublimować, bezpośrednio przechodząc do formy gazu.

Czytaj też: Marsjańska skała skrywała niespodziewaną substancję. Czym są ukryte w niej kryształy?

Z kolei przy udziale promieniowania słonecznego tworzą się charakterystyczne wiry. Owe promieniowanie emitowane przez naszą gwiazdę podgrzewa obszary znajdujące się pod lodem, co prowadzi do sublimacji, w wyniku której gaz unosi się, rozrzucają przy okazji okoliczny pył. Później do akcji wkracza wiatr, który dalej przesuwa tę materię zyskującą zróżnicowane kształty. Obecnie na Marsie trwa wiosna, która rozpoczęła się w listopadzie i potrwa do końca maja przyszłego roku.