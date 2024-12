Artyleria się chowa. Marynarka USA okiełzna pole bitwy niszczycielskimi LRMP

Rewolucyjny pocisk LRMP kalibru 155 mm, to wielki przełom w artylerii Marynarki Wojennej USA

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych wykonała właśnie ogromny krok naprzód w technologii artyleryjskiej, a to dzięki opracowaniu Long Range Maneuvering Projectile (LRMP), czyli przełomowego precyzyjnie naprowadzanego pocisku kalibru 155 mm. Teraz wspomniana we wstępie firma zacznie rozwijać tę technologię, co samo w sobie zapowiada zmianę w sposobie działania artylerii zarówno w zastosowaniach lądowych, jak i morskich. Wszystko przez obiecany zasięg LRMP, który ma przewyższać czterokrotnie standardowe pociski kalibru 155 mm.

LRMP może pochwalić się tak znacznie zwiększonym zasięgiem za sprawą zaawansowanego projektu aerodynamicznego oraz nowoczesnym systemom naprowadzania, które gwarantują mu wysoką precyzję. Charakterystyczny kształt jego kadłuba przypomina trójkąt Reuleaux, a w praktyce zapewnia on wyjątkową stabilność podczas lotu, podczas gdy składane skrzydła umożliwiają szybowanie bez konieczności stosowania napędu. Po wystrzeleniu pocisk wznosi się na wysokość 12–14 kilometrów i dopiero wtedy rozkłada skrzydła, aby rozpocząć lot ku stacjonarnemu lub ruchomemu celowi, radząc sobie nawet w środowisku, gdzie sygnały GPS są zakłócane.

Co ciekawe, system naprowadzania pocisku wykorzystuje technologie zaczerpnięte z badań nad bronią hipersoniczną, działami elektromagnetycznymi oraz bezzałogowymi systemami, takimi jak dron MQ-9 Reaper. Wbudowane w każdy pocisk LRMP kamery i algorytmy uczenia maszynowego umożliwiają bowiem korekty trajektorii w czasie rzeczywistym, co zapewnia wysoką precyzję, ale mimo tak zaawansowanych technologii, ten nowy pocisk jest kompatybilny z istniejącymi systemami artyleryjskimi. Oznacza to, że LRMP można wykorzystywać w połączeniu zarówno z tradycyjnymi wyrzutniami, automatycznymi ładowarkami, jak i nowoczesnym sprzętem do obsługi. Co ciekawe, pocisk odznacza się też modułową konstrukcją, która pozwala na zastosowanie różnych ładunków – od kinetycznych do zadań wywiadowczych, rozpoznawczych i obserwacyjnych (ISR). Wszechstronność LRMP rozciąga się również na zastosowania morskie, choć taka wersja dopiero powstaje i będzie odznaczała się kalibrem 127 mm i zasięgiem do 75 km.

LRMP przechodzi obecnie intensywne testy, które wykazują obiecujące wyniki w zakresie aerodynamiki i odporności na uszkodzenia. Kolejne próby szybowania odbędą się na poligonie Dugway w stanie Utah. Wiemy, że producent tego pocisku, który realizuje nad nim prace od trzech lat, planuje rozpoczęcie produkcji małoseryjnej już w 2025 roku i ma plan zwiększenia jej do aż stu tysięcy pocisków LRMP miesięcznie.