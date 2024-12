Windows 11: Microsoft dodaje nowe funkcje dla Aparatu

Dostępność nowych możliwości jest jednak ograniczona póki co do uczestników programu Windows Insider. Pojawiła się w edycji systemu oznaczonej numerem 26120.2702. A co przynosi?

Windows 11 otrzymuje usprawnienie

Póki co aktualizacje Windows 11 raczej psuły system, jednak nowości związane z systemową aplikacją Aparat wydają się być w porządku. Dodatkowe ustawienia pozwalają na zabawę z szeregiem ustawień aparatu, takich jak jasność, kontrast, ostrość i inne. Możesz również zmienić liczbę klatek na sekundę przy nagrywaniu materiałów wideo. Ale uwaga – opcje konfiguracji nie są dostępne dla wszystkich kamer.

Nie jest to jednak zaskoczenie – Microsoft poinformował na swojej stronie, że “niektóre kamery nie pojawią się na stronie Ustawienia kamery”. Tak więc póki co dostępność nowości jest ograniczona. Jeśli ktoś posiada obsługiwany model, zobacz dwie nowości:

Multi-app Camera – pozwala wielu aplikacjom systemu Windows 11 na dostęp do aparatu w tym samym czasie. Wcześniej system Windows blokował aplikacjom dostęp do aparatu, jeśli aparat był używany przez inną aplikację;

Podstawowa kamera – pozwala to na debugowanie kamery. Gdy kamera nie działa, możesz przełączyć się na podstawową kamerę i sprawdzić, czy działa, czy nie. Wyłącza to wszystkie funkcje związane z OEM i wymusza podstawową kamerę systemu.

Ponieważ nowość dopiero weszła do wydań testowych, minie nawet kilka miesięcy zanim zostanie wprowadzona jako element stabilnej edycji Windows 11. Jednak jak donoszą pierwsi testerzy, nowe opcje Aparatu sprawują się jak na razie nieźle – i oby tak zostało. Podejrzewam również, że z biegiem czasu wsparcie otrzymają również inne modele kamer.