Firefox gotowy do aktualizacji. Pełna sprawność przeglądarki powraca

Firefox to bardzo dobra przeglądarka, jednak czasem zdarza się, że nowe rozwiązania nie do końca funkcjonują poprawnie. Dlatego Mozilla wypuszcza w takiej sytuacji poprawki. Zazwyczaj mają one kilkanaście MB, dlatego ich wdrożenie to dosłownie chwila. A co naprawia obecna?

Co zmienia Firefox 133.0.3?

Edycja zmieniająca Firefox 133 w 133.0.3 naprawia kilka irytujących niedogodności i błędów, takich jak brakujące paski przewijania w niektórych częściach przeglądarki, niewidoczne przyciski pasków narzędzi z motywami o wysokim kontraście w systemie Windows, nieprawidłowe pozycjonowanie okien i wiele innych.

Oto oficjalny dziennik zmian dla przeglądarki Firefox 133.0.3:

naprawiono brakujący pasek przewijania w oknie biblioteki, np. podczas przeglądania historii lub zakładek (błąd 1934482);

naprawiono problem, w wyniku którego przyciski paska narzędzi nie były widoczne po najechaniu na nie kursorem myszy w przypadku korzystania zarówno z motywu Windows High Contrast, jak i motywu systemowego przeglądarki Firefox (błąd 1930840);

naprawiono rozmazane linie rysowane na niektórych elementach Canvas po włączeniu przyspieszenia sprzętowego (błąd 1933668 );

naprawiono nieprawidłowe pozycjonowanie okna przeglądarki Firefox w systemie Windows podczas przywracania go ze stanu zmaksymalizowanego (błąd 1934238).

Czytaj też: Firefox 133 ze zmianami, które mogą się podobać

Firefox będzie się automatycznie aktualizował w tle. Możesz jednak przyspieszyć proces, wybierając z menu Pomoc, a następnie “O programie Firefox”. Po wprowadzeniu aktualizacji niezbędny będzie restart przeglądarki. A tymczasem trwają zaawansowane prace nad następcą z numerem 134, który wprowadzi sprzętowo przyspieszaną obsługę kodeka HEVC/H.265 w systemie Windows i kilka innych zmian.