Kolejny rekord świata w podkręcaniu. Jak wywindowano możliwości DDR5?

Zacznę od tego, że rekord został ustanowiony przy wykorzystaniu pamięci G.Skill, a odpowiada za niego doskonale znany w środowisku overclockerów Allen Golibersuch, podpisujący się jako “Splave”. Uruchomił sprzęt w komputerze z wręcz szalonymi temperaturami.

RAM DDR5 – oto nowy rekord

Sprzęt komputerowy G.Skill już dwa razy w tym roku pobił dotychczasowe rekordy. W październiku konkurencyjny overclocker, Safedisk, zdołał za pomocą pamięci DDR5 przełamać barierę 6056 MHz (12 112 MT/s efektywnie), a teraz ten rekord został pobity ponownie. “Splave” użył G.Skill Trident Z5 CK RGB, osiągając rezultat 6333 MHz (12 666 MT/s efektywnie). Podczas gdy taktowanie pamięci RAM jest nadal mierzone w MHz, MT/s stało się standardem dla kości DDR5. Wynika to ze zmian w sposobie pomiaru transferu danych, gdzie MT oznacza milion transferów. Aby obliczyć MT/s na MHz, wystarczy podzielić go na pół. Stąd wyniki na stronie pokazują 6333 MHz.

Użyty zestaw to karta graficzna Nvidia GT 1030, płyta główna ASRock Z890 Taichi OCF i procesor Intel Arrow Lake Core Ultra 9 285K CPU. Podobnie jak w przypadku wielu ekstremalnych prób podkręcania, sam sprzęt nie jest w stanie osiągnąć takich prędkości; potrzebne jest również poważne chłodzenie. Zdjęcie omawianego komputera PC, pokrytego szronem od mroźnych temperatur, zostało opublikowane na stronie internetowej HWBot. Chociaż nie ma jeszcze nagrania z tego wydarzenia, należy założyć, że ciekły azot znów był częścią imprezy.

Interesujące jest wykorzystanie Intel Core Ultra 9 285K, który poza grami został przyjęty dość chłodno. Choć trudno go znaleźć na listach najlepszych procesorów do gier, overclockerzy często z niego korzystają do bicia rekordów. No cóż – panu Splave gratulujemy i jesteśmy ciekawi, jak długo jego wynik będzie nowa granicą overclockingu?