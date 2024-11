Jakie DDR5 wybrać w 2024 roku na święta? G.SKILL przypomina o swojej szerokiej ofercie

Jak wybrać dobre DDR5?

W dalszej części artykułu znajdziecie trzy konkretne moduły pamięci operacyjnej, których kupienie jest praktycznie “zakupowym pewniaczkiem”, ale jeśli chcecie podjąć bardziej świadomą decyzję, to już śpieszę z wyjaśnieniami. Dziś możecie być pewni, że kupowanie 32 GB pamięci DDR5 to istne minimum, jeśli chcecie grać w nowe tytuły, czy pracować w czymś bardziej zaawansowanym, niż w potężnej przeglądarce Chrome o przydomku Pożeracz RAMu. Zestaw 2×16 GB jest tak naprawdę idealnym wyborem, jeśli nie macie jeszcze konkretnego przeznaczenia swojego komputera. Taka pojemność jest w sam raz do grania i w sam raz do stawiania pierwszych kroczków ku nauce programu do montowania, czy tworzenia gier wideo w Unity, czy Unreal Engine

Czytaj też: Test G.Skill WigiDash. Stałem się świadomym użytkownikiem komputera… i go naprawiłem

W przypadku DDR5 szczególnie warto poświęcić kilka minut na upewnienie się, czy konkretny zestaw RAM będzie idealny pod wasz procesor, a przede wszystkim płytę główną. Dlaczego? Ano dlatego, że producenci nie bez powodu udostępniają rozległe listy zweryfikowanych pamięci (QVL), abyśmy w ogóle ich nie sprawdzali. Zanim więc kupicie sobie nowe DDR5, upewnijcie się w listach QVL w swoich płytach głównych, że konkretny model został już odpowiednio wcześniej sprawdzony przez producenta. Otrzymacie tym samym gwarancję nie tylko tego, że pamięci będą mogły rozwinąć swoje skrzydła w waszym sprzęcie, ale też uchronicie się przed jeszcze gorszym scenariuszem, kiedy to komputer nie będzie w ogóle w stanie “wstać” z nowymi modułami.

Czytaj też: Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 Royal 2x 32 GB 6400 MHz CL32

Nie jest to wprawdzie częste, ale się zdarza, więc na to akurat warto szczególnie uważać. Zwłaszcza że nie musimy martwić się o to, że sprawdzone i w pełni stabilne pamięci, będą jakkolwiek odstawać wydajnością. Konkretne przykłady? Tak się akurat składa, że bardzo łatwo jest je znaleźć w ofercie G.SKILL. Jeśli jednak nadal nie wiecie, czy warto przerzucać się na DDR5 z DDR4, to rzućcie okiem na nasz artykuł, który odpowiada na to pytanie.

G.SKILL Trident Z5 RGB – światło w tunelu, a wydajność gwarantowana

Klasyk w coraz lepszym wydaniu. Tak możemy opisać w skrócie moduły pamięci Trident Z5 RGB, które od lat zachwycają nas nie tylko wyglądem, ale też ciągle rosnącą wydajnością. Dziś możecie kupić je w przeróżnych wariantach, jeśli idzie o ich pojemność, taktowanie oraz opóźnienia, a nawet wybrać ich wersję kolorystyczną (metaliczny srebrny, matowy czarny lub matowy biały), aby moduły idealnie pasowały do reszty komponentów. Trident Z5 RGB oczywiście wspierają profile podkręcania Intel XMP, które ułatwiają cały proces podbijania wydajności na konkretne poziomy za sprawą kilku prostych kliknięć.

Trident Z5 Neo RGB, czyli oryginał w wydaniu AMD

Wyobraźcie sobie Trident Z5 RGB, ale specjalnie dla płyt głównych dedykowanych procesorom AMD. To właśnie w skrócie Trident Z5 Neo RGB, które wizualnie różnią się od oryginałów wyłącznie charakterystycznymi białymi paskami, biegnącymi wzdłuż obudowy od lewej do prawej. Podświetlenia w nich nie brakuje i to samo można powiedzieć o wydajności, a to zwłaszcza po połączeniu ich z platformą AM5, bo to właśnie na niej pamięci obsługują specjalne profile podkręcania AMD EXPO. Co to oznacza? Ano to, że możecie wejść do ustawień BIOS, wybrać konkretny profil wydajności pamięci i od razu zacząć cieszyć się stabilną i wysoką wydajnością. Więcej na ten temat możecie przeczytać w dedykowanym artykule dla tej technologii.

G.SKILL Flare X5, czyli minimalizm i wsparcie AMD EXPO

Jeśli poszukujesz akurat bardziej stonowanych DDR5, które nie rozświetlą komputera i nadadzą się idealnie do konfiguracji z procesorami AMD, to powinieneś zainteresować się modelem Flare X5, którego to G.SKILL kieruje do specyficznych zestawów komputerowych. Wysoka wydajność, to jedno, ale moduły Flare X5 są jednocześnie znacznie niższe od wcześniejszych modeli, ciesząc oko nie podświetleniem, a stonowanym aluminiowym radiatorem w kolorze anodowanej czerni, którego producent ustylizował na wyścigowy charakter.

Czytaj też: Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36

Flare X5 to idealne moduły dla mniejszych zestawów komputerowych, bo nie tylko zmieszczą się wam nawet pod wielkimi wieżami chłodzenia powietrznego, ale też nie wpłyną aż tak negatywnie na przepływ powietrza w rejonach procesora. Wspierane przez nich profile AMD EXPO działają dokładnie tak samo, jak w przypadku Trident Z5 Neo RGB, więc możecie być pewni, że nadadzą się idealnie do zestawów komputerowych z płytami głównymi AM5.

Czy warto zaufać w pamięci G.SKILL?

W tego typu podsumowaniach zawsze warto zadać sobie jedno pytanie – czy produkty danej firmy rzeczywiście są godne polecenia? Pozwólcie, że zamiast rzucać jakimiś hasłami na lewo i prawo, odeślę was do testów pamięci DDR5 od G.SKILL, które do tej pory przeprowadziliśmy:

Wynika z nich, że pamięci G.SKILL nie tylko dobrze sprawują się w tradycyjnych zastosowaniach, ale też dobrze się podkręcają i co najważniejsze, nie dręczą ich żadne problemy w zakresie wydajności, czy stabilności. Innymi słowy, w pamięć operacyjną tej marki po prostu warto zainwestować.