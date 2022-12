Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30

Specyfikacja G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30

Pamięci zapakowane są w standardowe dla G.Skilla pudełko. W środku znajdziemy tylko naklejkę z logiem oraz krótka informację od producenta. Sporą zaletą jest oczywiście dożywotnia gwarancja, która powinna być standardem w przypadku pamięci RAM.

Testowane kości pracują z taktowaniem 6000 MHz, czyli optymalnym dla obecnych procesorów przeznaczonych na AM5. Opóźnienia to CL 30-38-38-96, a pojemność 2x 16 GB. W sprzedaży powinny być też inne modele, o wyższych opóźnieniach czy niższym taktowaniu. G.Skill podaje też na swojej stronie zestawy 2x 32 GB

G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 pracują z napięciem 1,35 V. Wysokość to ok. 44 mm, więc nie jest źle i jak na konstrukcję z podświetleniem są nawet niskie. Pamięci wspierają profil EXPO, więc są idealne pod platformę z procesorem AMD. Za same kości odpowiada SK Hynix, więc tutaj nie ma zaskoczenia. Poprzednie kości G.Skill, które miałem okazję testować, również korzystały z jego rozwiązania.

Pamięci na pewno świetnie wyglądają. Są one czarne i mają podświetlenie, którym można sterować poprzez oprogramowanie płyty głównej. Dzięki temu możecie je w pełni dopasować do własnych wymagań. Całość w obudowie z oknem zdecydowanie może się podobać. Jeśli jednak nie chcecie RGB to możecie zdecydować się na zakup pamięci bez tego dopisku.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus TUF Gaming X670E-Plus Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC Dysk Samsung 970 Evo NVMe M.2 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30

Testy przeprowadziłem po włączeniu profilu EXPO w BIOS. Wykorzystałem tutaj Cinebench R23 – test jednowątkowy i wielowątkowy. W przypadku 7-zip sprawdziłem ile trwa pakowanie 1353 plików o wadze 2,92 GB oraz 1 pliku o wadze 9,31 GB. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W Corona Benchmark i V-Ray Benchmark wykorzystałem testy udostępnione przez producentów. W AIDA64 sprawdziłem wydajność w 4 dostępnych benchmarkach.

W dalszym etapie sprawdziłem wydajność w 3DMark Time Spy. Wykorzystałem także cztery gry działające w rozdzielczości 1920 x 1080. W Total War Saga: Troy wybrałem benchmark Siege i ustawienia Ultra. Far Cry 6 to również test wbudowany i ustawienia Ultra. W Civilization VI ponownie ustawienia to ultra i wybrałem benchmark graficzny. W przypadku Shadow of the Tomb Raider ustawienia to Najwyższe, a testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku.

Wyniki bez wątpienia są bardzo dobre i pamięci oferują naprawdę wartą uwagi wydajność. Na wykresach dorzuciłem kości Kingston 5200 MHz CL40, aby pokazać, że szybsze pamięci rzeczywiście zapewniają wyższą wydajność. Widać to nawet w grach, gdzie przewaga potrafi być spora (choćby w Shadow of the Tomb Raider). Warto więc przy platformie AM5 postawić na kości 6000 MHz, w szczególności w wykonaniu G.Skilla.

Podkręcamy G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30

OC wykonałem przy zachowaniu napięcia oraz opóźnień zapisanych w profilu EXPO. Pamięci stabilnie działały tylko przy 6200 MHz. 6400 MHz było osiągalne przy napięciu 1,4 V, ale nie było to w pełni stabilne. Pamięci oferują więc małe możliwości OC

Jak sami widzicie różnice przed i po OC są naprawdę małe. Można więc rozważyć po prostu podniesienie taktowania, ale nie liczcie tutaj na spore wzrosty w wynikach.

Test G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 – podsumowanie

G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 to z pewnością świetne pamięci pod platformę AM5. Są one dobrze wykonana i znakomicie wyglądają. W szczególności mogą Wam przypaść do gustu jeśli zależy Wam na podświetleniu.

W testach kości wypadłby bardzo dobrze. Mamy tutaj do dyspozycji dwie kości po 16 GB o taktowaniu 6000 MHz i opóźnieniach CL 30-38-38-96. W tym przypadku mamy też profil EXPO, który pozwala na proste ustawienie kości w BIOS. W testach widać sporą przewagę nad kościami 5200 MHz CL40 zarówno w programach jak i grach. Tutaj nie ma więc co oszczędzać i testowane kości będą idealne pod nowe procesory AMD. Brakuje mi jednak trochę większych możliwości podkręcania – udało mi się zyskać tylko 200 MHz. Tutaj sam sens wykonywania OC jest dosyć mały.

Testowany zestaw kupicie za ok. 1450 zł. W cenie ok. 1140 zł jest ten sam zestaw, ale bez dopisku RGB. Są to najszybsze pamięci na najniższymi opóźnieniami, jakie aktualnie znajdziemy w sklepach. Moim zdaniem jeśli budujecie wydajny PC oparty o procesor AMD, to zdecydowanie warto sparować go z testowanymi pamięciami.