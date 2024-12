Natywna obsługa plików PDF trafia do Chrome na Androida. Tak jakby

Wsparcie dla plików PDF jest jedną z rzeczy, jakich mocno domagali się użytkownicy przeglądarki Chrome. A ponieważ Google często ich słucha, toteż zaczął działać, aby takie się pojawiło. Nie jest to jednak funkcja włączona domyślnie, ale już można znaleźć odpowiednią flagę. Jak ją włączyć i co daje?

Jak Chrome obsługuje pliki PDF?

Czytnik PDF przydaje się w wielu sytuacjach – jak choćby wówczas, gdy chcesz zapoznać się z treścią dokumentów. Niektóre smartfony z systemem Android mają preinstalowane odpowiednie narzędzia, jednak większość nie dysponuje takimi rozwiązaniami, co wymaga pobierania odpowiednich aplikacji. Jednak dzięki dodaniu natywnego czytnika do Chrome taka sytuacja może się już nie powtórzyć.

Już w lutym b.r. zaobserwowano w głębokich ustawieniach Chrome flagę “inline”, oznaczającą, że można otwierać pliki PDF bez wychodzenia z aplikacji. Jednak wówczas nie działała. Dopiero teraz, dziesięć miesięcy później, można z niej skorzystać, co potwierdzają testy praktyczne. Należy w tym włączyć dwie flagi: “Open PDF Inline on Android” oraz “Open PDF Inline on Android pre-V”. Jak donoszą testerzy, przeglądanie PDF-ów różnych wielkości odbywa się bardzo płynnie, a wbudowana funkcja wyszukiwania umożliwia łatwe odnalezienie wybranego fragmentu.

fot.: Android Authority fot.: Android Authority

Na tym jednak nie koniec możliwości. Zintegrowany z Chrome czytnik PDF umożliwia również dodanie adnotacji i kolorów, przy czym kolor i szerokość długopisu oraz zakreślacza można dostosować, stukając w ich odpowiednie ikony na pasku narzędzi. Adnotacje można usunąć, stukając w ikonę gumki, a następnie przeciągając palcem po części, którą chce się wymazać. Można również stuknąć strzałki wstecz lub do przodu, aby cofnąć ostatnią adnotację, którą zrobiono. Na koniec możesz stuknąć ikonę oka, aby zablokować adnotacje, dzięki czemu możesz skupić się na przeglądaniu dokumentu.

Google Chrome na Androida do otwierania plików PDF wykorzystuje bibliotekę Jetpack PDF. Obsługiwane są przez nią urządzenia z systemem Android 12, 13 lub 14 z rozszerzeniem SDK poziomu 13. Ale… choć pierwsza flaga jest dostępna we wszystkich wersjach Chrome, to druga tylko w Chrome 132 lub nowszym, który jest obecnie w wersji beta. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że Google włączy te flagi domyślnie w przyszłej wersji przeglądarki internetowej Chrome, ale nie wiemy jeszcze, kiedy to nastąpi.