Stabilny Nothing OS 3.0 z nowym Androidem w końcu trafia na smartfony

Jakie zmiany wprowadza Nothing OS 3.0?

W tej aktualizacji nowości jest całkiem sporo i zaczynają się już od ekranu blokady, który zyska więcej możliwości personalizacji. Użytkownicy będą mieć więcej miejsca na umieszczanie ulubionych widżetów. Tych zresztą w systemie nie zabraknie, bo Nothing dodało kilka nowych elementów, a także ulepszyło już istniejące widżety, dając właścicielom swoich smartfonów więcej opcji. Przydatny może okazać się np. widżet odliczający czas do danego wydarzenia, dzięki któremu będziemy mogli zaplanować różne aktywności. Jest też przydatny widżet pozwalający na dzielenie się wybranymi treściami z innymi użytkownikami urządzeń Nothing.

Warstwa wizualna Nothing OS 3.0 będzie czytelniejsza, a to za sprawą mniejszego wykorzystywania czcionki N-Dot, która, choć wygląda efektownie, dla niektórych może stanowić problem. Zamiast tego częściej wyświetlana będzie macierz punktowa, pojawiająca się w formie specjalnych animacji, np. podczas używania czytnika linii papilarnych albo ładowania smartfona. Przeprojektowano też panel szybkich ustawień, by jego obsługa stała się bardziej intuicyjna.

Kolejnym dodatkiem jest inteligentna szuflada aplikacji (Smart Drawer), która automatycznie sortuje apki z użyciem sztucznej inteligencji, by później móc proponować nam te, z których najprawdopodobniej będziemy chcieli właśnie skorzystać. Jeśli mamy jakieś ulubione aplikacje, możemy przypiąć je do górnej części szuflady, żeby mieć łatwy dostęp. Nothing OS 3.0 zostanie wydany wraz z nową, natywną aplikacją Nothing Gallery, która oferuje zaawansowaną funkcję wyszukiwania oraz rozszerzone narzędzia do edycji, takie jak filtry, adnotacje i sugestie. Udoskonalono również widok pop-up, a także wprowadzono optymalizacje pod kątem wydajności i ogólnej poprawy działania systemu.

Stabilna aktualizacja Nothing OS 3.0 wraz z Androidem 15 jest właśnie udostępniana na modelach Nothing Phone (2) i Nothing Phone (2a). Wdrażanie odbywa się stopniowo, więc minie co najmniej kilka dni, zanim aktualizacja dotrze do wszystkich, a Nothing z góry ostrzega, że może to potrwać nawet do końca roku. Dostępność wydania można sprawdzić ręcznie, wybierając Ustawienia > Aktualizacja systemu lub po prostu poczekać na stosowne powiadomienie. Na początku 2025 roku nakładka powinna natomiast trafić na pokład modeli Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) Plus i CMF Phone 1.