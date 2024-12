Ustanowiono nowy rekord podkręcania DDR5. Pomogła płyta ASRock

Płyta główna ASRock Z890 Taichi OCF osiągnęła światowy rekord w podkręcaniu pamięci dual-DIMM DDR5, przekraczając 10 000 MT/s przy standardowym chłodzeniu powietrzem i normalnych temperaturach otoczenia. Overclocker Nick Shih użył procesora Intel Core Ultra 9 285K i modułów v-color Manta Xfinity RGB DDR5, co stanowi znaczący kamień milowy w wydajności pamięci.

DDR5 coraz lepsze

Płyta główna ASRock Z890 Taichi OCF jest używana przez profesjonalnych overclockerów. Z jej pomocą udało się osiągnąć prędkość 12 666 MT/s, ale wymagało to chłodzenia ciekłym azotem. A teraz mamy overclockera Nicka Shiha z HKEPC Hardware, który osiągnął światowy rekord podkręcania pamięci dual-DIMM. To pierwszy raz, kiedy pamięć dual-rank została użyta do przekroczenia bariery 10 000 MT/s. Nie było żadnego mocnego chłodzenia, a standardowe.

Co do samej pamięci – to moduły DDR5 DIMM v-color Manta Xfinity RGB DDR5. Zestaw 48 GB DDR5 (2 x 24 GB) działał z częstotliwością 5066 MHz każdy, czyli prędkością 10133 MT/s. Shih użył procesora Intel Core Ultra 9 285K z chłodzeniem cieczowym i tylko standardowych radiatorów w modułach pamięci v-color Manta Xfinity RGB DDR5.

No cóż – powstała kolejna bariera dla następców. A jeśli ne jesteś overclockerem, a chcesz wyciągać z pamięci DDR5 tyle, ile się da, warto pomyśleć o płycie ASRock Z890 Taichi OCF oraz tych właśnie modułach.