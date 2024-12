Nvidia przedstawia rewolucyjny komputer AI wielkości dłoni

Rozwiązanie to oferuje nawet 1,7-krotny wzrost wydajności generatywnego wnioskowania SI, 70% wzrost wydajności do 67 INT8 TOPS oraz 50% wzrost przepustowości pamięci do 102 GB/s w porównaniu ze swoim poprzednikiem. A ile kosztuje? Cena może zaskoczyć!

Jetson Orin Nano Super Developer Kit – mały, ale potężny

Niezależnie od tego, czy tworzysz chatboty LLM oparte na generacji rozszerzonej o wyszukiwanie, budujesz wizualnego agenta SI, czy wdrażasz roboty oparte na sztucznej inteligencji, Jetson Orin Nano Super na być idealnym rozwiązaniem – a tak przynajmniej twierdzi Nvidia. Na tym jednak nie koniec – aktualizacje oprogramowania mają zwiększać również wydajność generatywnej sztucznej inteligencji u tych, którzy już posiadają zestaw Jetson Orin Nano Developer Kit.

Lepsza wydajność Jetson Orin Nano Super ma zapewniać korzyści dla wszystkich popularnych generatywnych modeli sztucznej inteligencji i transformatywnego przetwarzania obrazu komputerowego. Wszystko to za skromne 249 USD, czyli ok. 1100 złotych. Zestaw deweloperski składa się z modułu SoM (System-on-Module) Jetson Orin Nano 8GB oraz referencyjnej płyty nośnej, stanowiąc platformę do prototypowania aplikacji AI.

Czytaj też: Nvidia kończy produkcję RTX 40. Co czeka graczy w 2025?

SoM zawiera procesor graficzny NVIDIA Ampere z rdzeniami tensorowymi i 6-rdzeniowym procesorem Arm, co ułatwia wiele równoczesnych potoków aplikacji AI i wnioskowanie o wysokiej wydajności. Może obsługiwać do czterech kamer, oferując wyższą rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę niż poprzednie wersje. Jetson obsługuje oprogramowanie NVIDIA AI, w tym NVIDIA Isaac do robotyki, NVIDIA Metropolis oraz NVIDIA Holoscan do przetwarzania czujników. Czas rozwoju można skrócić dzięki NVIDIA Omniverse Replicator do generowania danych syntetycznych i NVIDIA TAO Toolkit do dostrajania wstępnie wytrenowanych modeli AI z katalogu NGC.