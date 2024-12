One UI 7 może ulepszyć haptykę. Ten dodatek ucieszy wielu użytkowników urządzeń Galaxy

W One UI 7 może pojawić się jeszcze więcej zmian

Haptyczne sprzężenie zwrotne jest szeroko stosowane w smartfonach, pozwalające urządzeniom na komunikowanie się z użytkownikiem za pomocą zmysłu dotyku. Są to po prostu te wszystkie wibracje, które wyczuwamy w określonych okolicznościach, podczas korzystania z telefonu. Dzięki tej technologii interakcja ze smartfonem jest bardziej naturalna i zrozumiała, zwłaszcza w przypadku przycisków półprzewodnikowych, przy których nie mamy typowego dla przycisków mechanicznych uczucia wciskania. Właściciele modeli Samsunga bardzo doceniają doświadczenia płynące z haptyki, ale jak zawsze są w stanie zaproponować kilka ulepszeń, które mogłyby pojawić się w One UI 7.

Nowa nakładka jest obecnie w fazie testów beta, a program ten ma za zadanie nie tylko testować wprowadzone funkcje i wyłapywać ewentualne błędy. Samsungowi chodzi przede wszystkim o zbieranie opinii od użytkowników, by na ich podstawie móc nadal ulepszać swoje oprogramowanie. Teraz na oficjalnych forach firmy w USA ukazała się lista pięciu rekomendacji dotyczących sprzężenia zwrotnego dotykowego, które użytkownicy z chęcią przyjęliby na swoich smartfonach. Obejmuje ona:

Gesty dotykowe – sprzężenie zwrotne dla gestu cofnięcia powinno powodować wyraźną reakcję dotykową, natomiast anulowanie tego gestu — dwa szybkie, ciche dźwięki „bzz”.

– sprzężenie zwrotne dla gestu cofnięcia powinno powodować wyraźną reakcję dotykową, natomiast anulowanie tego gestu — dwa szybkie, ciche dźwięki „bzz”. Szybki panel – po rozwinięciu panelu szybkich ustawień mógłby pojawi się pojedynczy, wyraźny sygnał zwrotny, potwierdzający aktywację panelu.

– po rozwinięciu panelu szybkich ustawień mógłby pojawi się pojedynczy, wyraźny sygnał zwrotny, potwierdzający aktywację panelu. Dostosowywanie suwaków – w tym obszarze użytkownicy z chęcią przyjęliby delikatne „haptyczne bzz”, pojawiające się podczas regulacji suwaków głośności i jasności. Takie rozwiązanie zostało już zauważone w wersji Android 16 Developer Preview.

– w tym obszarze użytkownicy z chęcią przyjęliby delikatne „haptyczne bzz”, pojawiające się podczas regulacji suwaków głośności i jasności. Takie rozwiązanie zostało już zauważone w wersji Android 16 Developer Preview. Otwieranie szuflady aplikacji – użytkownicy poprosili też o dodanie sprzężenia zwrotnego dotykowego podczas otwierania szuflady aplikacji, dzięki czemu przejście z ekranu głównego do tego elementu interfejsu byłoby bardziej płynne.

– użytkownicy poprosili też o dodanie sprzężenia zwrotnego dotykowego podczas otwierania szuflady aplikacji, dzięki czemu przejście z ekranu głównego do tego elementu interfejsu byłoby bardziej płynne. Przełączanie aplikacji w ostatnich aplikacjach – na forach wspomniano też o dodaniu sprzężenia zwrotnego dotykowego podczas przełączania się między aplikacjami w menu ostatnio używanych aplikacji, co zapewniłoby wskazówkę sensoryczną za każdym razem, gdy użytkownik przesuwałby palcem lub stukał, by zmienić aplikację.

Szansa na dodatnie takich zmian jest, ponieważ moderator wersji beta odpowiedział pozytywnie na sugestie pojawiające się na forach, dodając, że zostaną one przekazane zespołowi programistów do rozpatrzenia. Nie ma oczywiście gwarancji, że One UI 7 zyska je wszystkie, jednak takie podejście giganta daje przynajmniej pewność, że opinie użytkowników docierają do tych, którzy aktywnie pracują nad tym, aby nowa nakładka była najlepszą z wydanych do tej pory aktualizacji Samsunga.