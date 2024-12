One UI 7 pozbędzie się irytującego niedopatrzenia związanego z Wi-Fi

One UI 7 w końcu rozwiąże problem z hasłami Wi-Fi

Przychodzi do was znajomy i prosi o hasło do domowej sieci? Jeśli odpowiednio dbacie o swoje zabezpieczenia, hasło powinno być odpowiednio długie i skomplikowane, więc podawanie go znak po znaku może być kłopotliwe, dlatego dobrym sposobem jest wysłanie go w wiadomości. Wchodzicie w ustawienia smartfona i kopiujecie je bezproblemowo. Cóż, nie tak do końca, bo Samsung z jakiegoś powodu postanowił to niepotrzebnie utrudnić, pozostając jednocześnie w zamierzchłej przeszłości – żeby uzyskać dostęp do hasła Wi-Fi, należy wpisać kod PIN lub narysować wzór.

Chociaż większość urządzeń Samsunga ma uwierzytelnianie biometryczne, działające w przypadku wszystkich innych działań tego typu, ta jedna funkcja wciąż wymaga staroświeckiej metody potwierdzenia tożsamości. Trudno powiedzieć, dlaczego do tej pory firma zapomniała o tej kwestii, ale a szczęście ktoś z zespołu pracującego nad One UI 7 doszedł do wniosku, że czas na unowocześnienie tego procesu. W najnowszej wersji oprogramowania, południowokoreański gigant pozwoli nam korzystać z weryfikacji biometrycznej – odcisku palca lub rozpoznawania twarzy – do odsłaniania haseł Wi-Fi. Wystarczy tak jak wcześniej przejść do Ustawień zaawansowanych w menu Wi-Fi, dotknąć nazwy żądanej sieci, zweryfikować swoją tożsamość i można bez problemu skopiować odpowiedni ciąg znaków. Nie jest to jakaś wielka zmiana, jednak i takie są potrzebne w ramach aktualizacji.

One UI 7 jest już w drugiej wersji beta i jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem, zmierzając do publicznego wydania na początku przyszłego roku. Oczywiście w pierwszej kolejności nakładka znajdzie się na pokładzie flagowej serii Galaxy S25, a dopiero później przyjdzie czas na aktualizowanie starszych modeli producenta, poczynając od modeli Galaxy S24, tegorocznych składaków i poprzednich generacji flagowców. Nowa nakładka skupia się na unowocześnieniu interfejsu, wprowadzając kilka znaczących zmian w wyglądzie ikon, lepsze animacje czy przeprojektowany panel szybkiego dostępu, oddzielony od paska powiadomień.

Samsung mocno skupił się też na kwestii prywatności, co zawsze jest mile widziane. W tej wersji nacisk został położony na bezpieczeństwo w dobie rozszerzonej dostępności sztucznej inteligencji, którą zresztą firma również stale rozwija. Na razie dowiedzieliśmy się, że Galaxy AI w One UI 7 wprowadzi kolejne zaawansowane funkcje, zwłaszcza w zakresie produktywności, wspomagając pisanie czy kontakty z osobami mówiącymi w innym języku. Przy okazji premiery stabilnej wersji na pewno pojawi się jeszcze więcej zmian z tym związanych, ale jak można się spodziewać, Samsung chce je utrzymać w tajemnicy, by za ich pomocą reklamować modele Galaxy S25.