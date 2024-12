OnePlus Open 2 będzie cieńszy, szybszy i bardziej wytrzymały. Samsung ma poważne powody do obaw

Co zaoferuje nam OnePlus Open 2?

OnePlus Open był tak naprawdę przemianowanym Oppo Find N3, co pozwoliło nam na wypróbowanie tak chwalonych w Chinach składaków Oppo, które wcześniej nie były dostępne poza rodzimym rynkiem producenta. Nie zdziwił nas fakt, że globalny wariant, choć już pod marka OnePlus, szybko zdobył uznanie klientów, którzy chwalili go za smukłość, funkcje i ogólne działanie. Jego następca jest więc mocno wyczekiwany i jak można było się spodziewać, OnePlus Open 2 także będzie międzynarodowym wariantem modelu od Oppo. Find N5 (bo firma pominie numerację „4” z powodu tetrafobii), zapowiada się świetnie.

OnePlus Open

Jego sercem będzie oczywiście układ Snapdragon 8 Elite, by mógł powalczyć z najlepszymi na rynku, zwłaszcza z Galaxy Z Fold 7. Procesor będzie wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 1 TB pamięci wewnętrzne. Zgodnie z doniesieniami N5/Open 2 będzie wyposażony w 8-calowy składany ekran LTPO z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 2K. Jak widać urządzenie ulegnie lekkiemu powiększeniu, bo poprzednik oferował nam 7,82-calowy panel. Także ekran zewnętrzny urośnie – z 6,31” do 6,4”.

Zapewne właśnie przez lekkie zwiększenie jego rozmiarów będzie możliwe jego dalsze odchudzenie. Podobno jego grubość po złożeniu ma wynosić poniżej 10 mm, co potencjalnie uczyni go jednym z najcieńszych składanych urządzeń, pozostawiając w tyle Samsunga, który raczej tej granicy nie przekroczy, nawet jeśli uda mu się opracować nową technologię rysika S Pen, jednocześnie pozbywając się digitalizera z ekranu. OnePlus Open 2 dostanie też większą baterię – 5900 mAh (w porównaniu z 4800 mAh w Open), obsługującą ładowanie przewodowe 80 W (u poprzednika było to 67 W) oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W, którego w pierwszym składaku marki nie dostaliśmy.

Rendery OnePlus Open 2 | Źródło: Smartprix

Po stronie aparatów powinniśmy dostać 50-megapikselową, potrójną konfigurację z teleobiektywem peryskopowym, podczas gdy aparaty do selfie pozostaną bez zmian – 32 Mpix i 20 Mpix. Do sieci trafiły też pierwsze rendery, które pokazują nam konstrukcję OnePlus Open 2 i na pierwszy rzut oka zmieni się tutaj niewiele, ponieważ pozostaniemy przy okrągłym module z logo Hasselblad, choć same sensory będą teraz ułożone u góry, a nie po lewej stronie, jak to miało miejsce w poprzedniej generacji. Na renderach widać też zakrzywione ramki, których wcześniej nie było, choć należy pamiętać, że grafiki opierają się na prototypie, więc pewne szczegóły mogą w finalnej wersji ulec zmianie. Warto jeszcze wspomnieć, że OnePlus Open 2 ma cechować się odpornością zgodną z oceną IPX8 (w porównaniu z oceną IPX4 w oryginalnym Open).

Według raportu, Oppo Find N5 zostanie wprowadzony na Chiński rynek na początku 2025 roku i co ciekawe, wbrew wcześniejszym doniesieniom, na jego globalny wariant nie będziemy czekać aż tak długo. Poprzednie plotki wspominały o premierze w drugiej połowie roku, ale teraz wspomina się o końcówce pierwszego kwartału.