OnePlus obiecuje dożywotnią gwarancję ja problemy z zieloną linią

„Zielona linia” na ekranach smartfonów OnePlus w końcu zniknie?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że rzadko kiedy nowe smartfony trafiają na rynek bez jakichś większych lub mniejszych usterek. Sporo z nich dotyczy właśnie wyświetlaczy, czego przykładem jest „zielona linia” na ekranach AMOLED modeli od OnePlus. Skarżyli się na nią posiadacze urządzeń producenta, zwłaszcza w Indiach, choć tak naprawdę nie są one niczym nowym dla tej marki, bo wielokrotnie słyszeliśmy o tej usterce w kontekście poprzednich flagowców i tańszych modeli firmy. Jednak teraz OnePlus postanowił ogłosić specjalny program „OnePlus Green Line Worry-Free Solution”, dzięki któremu zielona linia już nie powróci (a przynajmniej, nie powinna).

Program koncentruje się na trzech głównych obszarach: udoskonaleniu struktury wyświetlacza, wzmocnieniu kontroli jakości i zaoferowaniu rozszerzonej gwarancji na wyświetlacz. Pierwszy krok w tym rozwiązaniu obejmuje integrację „Enhanced Edge Bonding Layer” we wszystkich przyszłych wyświetlaczach OnePlus AMOLED. Nowa warstwa wykorzysta materiał uszczelniający krawędzie PVX, który ma działać jak bariera, spowalniając wnikanie wilgoci i tlenu do wyświetlacza. Dzięki temu żywotność ekranu ma się wydłużyć, a co za tym idzie, zmniejszy się prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z zieloną linią.

Drugi krok ma obejmować rygorystyczne kontrole jakości, składające się z przeszło 180 różnych testów, symulujących ekstremalne rzeczywiste warunki. Wśród nich znalazł się m.in. test „Double 85”, który wystawia wyświetlacz na działanie ciepła o temperaturze 85°C i wilgotności 85% przez dłuższy czas, aby ocenić, jak ekran zachowuje się pod wpływem różnych czynników.

Trzeci krok to natomiast dożywotnia gwarancja na problem z zieloną linią. To oznacza, że każdy smartfon OnePlus, który zostanie dotknięty tą usterką, będzie kwalifikował się do naprawy i tyczy się to również tych smartfonów, które straciły już zwykłą gwarancję. Wymiana wyświetlacza będzie darmowa, co na pewno ucieszy posiadaczy sprzętu producenta.