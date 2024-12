Nothing przywraca kultową grę Snake w zupełnie nowej odsłonie

„Snake” by Nothing – dodaj nowy widżet do ekranu i przywróć wspomnienia

Wielu ze starszych czytelników na pewno spędziło godziny na tej klasycznej, kultowej już gierce. Snake został po raz pierwszy wprowadzony na telefonach Nokia w 1997 roku, stając się później nieodłącznym elementem praktycznie wszystkich modeli tej marki. Oczywiście nie zabrakło naśladowców, ale bądźmy szczerzy, to właśnie do tej podstawowej wersji, w którą graliśmy na telefonach o gabarytach małych cegłówek, wracamy najchętniej pamięcią. W grze nie ma żadnej wielkiej filozofii, bo musimy po prostu sterować wężem, który rośnie poprzez jedzenie i staje się coraz dłuższy, a naszym zadaniem jest uniknięcie jego kolizji z samym sobą.

Teraz Nothing tchnęło życie w Węża w widżecie, czerpiąc inspirację z jednego z dziesięciu zestawów widżetów użytkownika, opracowywanych przez fanów marki. Firma przyjęła ten pomysł, popracowała nad nim i ostatecznie wypuściła go w ramach Nothing’s Community Widget. Snake idealnie wpisuje się w ideę marki, ponieważ ciężko wyobrazić sobie bardziej minimalistyczną grę, a do tego niesie w sobie ogrom nostalgii.

Najnowszy widżet — współtworzony przez Nothing i projektanta Rahula Janardhanana oraz dewelopera Thomasa Legendre — jest już gotowy do pobrania z poziomu aplikacji Nothing Community Widgets. Z racji, że powstała nawet osobna aplikacja, to można się spodziewać, że w przyszłości pojawi się więcej tego typu rozwiązań, co zresztą potwierdza sama firma.

wyjaśnia Nothing. Naszą ambicją jest wyselekcjonowanie wysokiej jakości widżetów tworzonych przez społeczność i połączenie ich w aplikację dostępną w Google Play –

Snake just got a reboot.

Head to Google Playstore to get involved. pic.twitter.com/9MVKM1yKBc — Nothing (@nothing) December 4, 2024

Z racji, że jest to widżet, wystarczy dodać go do ekranu głównego, a sterowanie wężem odbywa się poprzez przesuwanie ekranem. Podwójne stuknięcie zatrzymuje ruch. Gra oczywiście kończy się w momencie, gdy wąż uderzy lub zje samego siebie.