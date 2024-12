Czekasz na ultraflagowca od Oppo? Możesz się nie doczekać

Co z globalną premierą Oppo Find X8 Ultra?

Dotychczasowe doniesienia ujawniły nam już sporo ze specyfikacji ostatniego modelu z serii Find X8. Oprócz Find X8 i X8 Pro, w przygotowaniu jest jeszcze X8 Ultra – jeszcze potężniejszy i lepiej wyposażony niż dwa pozostałe smartfony. Do tej pory wiadomo, że zostanie on wyposażony w nowy panel OLED o rozdzielczości 2K. Napędzać go będzie układ Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy flagowy chipset Qualcomma. Za zasilanie odpowie bateria o pojemności ponad 6000 mAh, która będzie obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100 W i bezprzewodowe 50 W.

Dużo będzie się działo po stronie aparatów, bo Find X8 Ultra zostanie wyposażony w cztery aparaty 50 Mpix, a więc tak, jak u poprzednika, choć pojawi się tu sporo znacznych ulepszeń. Jednostka główna dostanie 1-calowy sensor. Konfiguracja będzie też obejmować aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i dwa teleobiektywy peryskopowe – jeden z 3-krotnym zoomem optycznym, a drugi z 6-krotnym zoomem. Jeden z teleobiektywów przejdzie niewielką modyfikację ogniskowej, a oprócz tego pojawi się też obsługa 10-krotnego zoomu hybrydowego.

Oppo Find X8 Pro

Z racji, że Oppo oficjalnie ogłosiło, że seria Find X8 pojawi się poza Chinami, co zresztą już miało miejsce, to byliśmy bardzo optymistycznie nastawieni co do modelu Ultra. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że Find X8 Ultra pozostanie urządzeniem dostępnym jedynie w Państwie środka, podobnie zresztą jak vivo X200 Ultra. Jeśli te wieści się potwierdzą, wiele osób może być tym bardzo rozczarowanym, ponieważ to znacząco ogranicza nam wybór, bo pozostają nam tak naprawdę ultraflagowce od Samsunga lub Xiaomi.

Oczywiście ciężko się dziwić takiej decyzji, bo wynika ona zapewne z faktu, że globalna sprzedaż tych najdroższych modeli nie jest na tyle wysoka, by inwestować w optymalizacje oprogramowania pod kątem międzynarodowej dostępności, nie wspominając już o kwestiach logistycznych. Jednak z drugiej strony, nawet podczas spadków sprzedaży, jakie notował rynek smartfonów, segment premium cały czas miał się dobrze, a klienci lubią mieć wybór. Xiaomi to wie, dlatego zdecydowało się na inny ruch – zostawia model Pro w Chinach, a w świat wypuszcza ten podstawowy i Ultra.

Na razie są to jedynie doniesienia, choć z dość wiarygodnego źródła. Oppo Find X8 Ultra ma zadebiutować na początku przyszłego roku i zapewne dopiero wtedy dowiemy się szczegółów związanych z jego ewentualną szerszą dostępnością.