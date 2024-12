iOS 18.2 z dużymi zmianami w aplikacji Poczta

Aplikacja Poczta w iOS 18.2 – co się zmieni?

Podczas WWDC 2024 Apple zapowiedział ogrom nowości, jakie trafią do systemu iOS 18. Większość z nich, a zwłaszcza Apple Intelligence, wdrażane jest stopniowo na niektórych rynkach, a AI w Unii Europejskiej pojawi się dopiero w przyszłym roku. Jedne z zapowiadanych w czerwcu ulepszeń mają objąć aplikację Poczta i właśnie w ramach nadchodzącego iOS 18.2 gigant wprowadzi je na pokład iPhone’ów. Oczywiście nie wszystkie te usprawnienia dostępne będą wszędzie, na co należy być przygotowanym.

Czytaj też: OnePlus 13R zdradza swoje tajemnice. Seria R powróci w wielkim stylu

Aktualizacja wprowadzi nowe sposoby zarządzania skrzynką odbiorczą i bycia na bieżąco. Przede wszystkim klient pocztowy zacznie kategoryzować i sortować przychodzące e-maile, porządkując je na następujące grupy:

Primary (prywatne i pilne wiadomości e‑mail) – tutaj trafią najważniejsze maile od prawdziwych ludzi, w przeciwieństwie do automatycznych wiadomości. Czasem pojawią się tu również wiadomości z ograniczonym czasem.

Transactions (potwierdzenia zapłaty) – faktury, potwierdzenia zamówień i dostawy znajdą się w tej sekcji, dzięki czemu będziemy mogli łatwo śledzić zakupy i przesyłki.

Updates (wiadomości i powiadomienia z serwisów społecznościowych) – oprócz maili dotyczących social mediów zobaczymy tutaj także newslettery oraz wiadomości związane z subskrypcjami.

Promotions (wiadomości reklamowe i zniżki) – oferty i informacje o promocjach będą dostępne właśnie w tej sekcji, więc łatwo będzie je oddzielić od innych.

Użytkownicy będą mogli także ręcznie przenieść określone wiadomości do innych kategorii, w ten sposób „trenując” aplikację Poczta do kategoryzowania tego typu maili w ten właśnie sposób. Jeśli natomiast nie przypadnie nam do gustu wprowadzony przez Apple’a podział, zawsze możemy użyć piątej kategorii – Wszystkie wiadomości mail lub po prostu przywrócić tradycyjny widok listy.

Czytaj też: Co nowego w One UI 7? Samsung w końcu uchyla rąbka tajemnicy

Kolejną nowością będzie automatyczne grupowanie wiadomości od tego samego nadawcy – jeśli dostaniemy wiele maili z jednego adresu, Poczta połączy je w jeden wątek, dzięki czemu łatwo pozostaniemy na bieżąco. Oprócz tego aplikacja zyska funkcje sztucznej inteligencji, co niestety na razie ominie Polskę. Wśród nowości pojawią się m.in. Writing Tools i automatyczne podsumowania wiadomości e-mail. Apple Intelligence pomoże w pisaniu szybkich odpowiedzi, skanowania zawartości wiadomości czy dostosowaniu tonu, długości maila oraz w szybkiej korekcie.

Czytaj też: Galaxy S25 Slim nie pojawi się tak szybko, jak myśleliśmy

Aktualizacja iOS 18.2 powinna zostać wydana w grudniu, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Wcześniej wspominano o pierwszym tygodniu lub 9 grudnia, jednak najnowsze doniesienia mówią, że Apple potrzebuje jeszcze trochę czasu, by dopracować wydanie przed wprowadzeniem do go stabilnego kanału.