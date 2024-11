Co nowego w One UI 7? Samsung w końcu uchyla rąbka tajemnicy

One UI 7 oficjalnie. No, prawie…

Samsung zwykle należał do pierwszych producentów, którzy wprowadzali na swoje urządzenia nowego Androida razem z kolejną generacją One UI. W tym roku jest jednak inaczej, ponieważ gigant wyraźnie się z tym nie spieszy i jeśli wierzyć plotkom, One UI 7 zadebiutuje dopiero w styczniu, razem z serią Galaxy S25. Oczywiście wcześniej dostaniemy wersję beta, która powinna zostać udostępniona na początku grudnia, najpierw dla serii Galaxy S24 i zapewne też tegorocznych składaków.

Teraz na hiszpańskiej witrynie Samsunga (przez Chunvn8888) pojawiły się oficjalne szczegóły One UI 7. Nie jest to raczej prawdziwa premiera, a raczej ktoś się pospieszył z ujawnieniem tych informacji. Dla nas jednak większe znaczenie ma to, co na stronie się pojawiło. Jak zauważył gigant, nowa nakładka będzie mocno skupiona na Galaxy AI, „AI napędzającym każdy krok” i „wyrafinowanym nowym wyglądem”. Potwierdza to dotychczasowe doniesienia, wspominające o nowym wyglądzie ikon, inteligentnym centrum powiadomień, nowym ekranie blokady z szybkim podglądem bieżących działań i wielu innych ulepszeniach w zakresie projektu nakładki i animacji. Całość ma być solidnie odświeżona, wprowadzając potrzebną metamorfozę.

Firma udostępniła nagranie, prezentujące nowe ikony, inteligentne centrum powiadomień i nowy ekran blokady z krótkim podglądem bieżących działań.

W raportach do tej pory nie wspominano za dużo o Galaxy AI. Wiedzieliśmy, że Samsung dalej będzie inwestował w sztuczną inteligencję, więc takie ulepszenia na pewno się pojawią, ale zbyt wielu konkretów nie dostaliśmy. Teraz wiemy, że jedną z nowości będzie rozszerzenie funkcji Sketch to Image, pozwalającej przekształcić rysunek w wygenerowany przez SI obraz. W One UI 7 pojawią się dodatkowe opcje, takie jak 3D Cartoon, Sketch i Watercolor. Na stronie, drobnym drukiem, dodano również, że Sketch to Image wymaga połączenia sieciowego i logowania do konta Samsung. Edycja obrazu spowoduje zmianę jego rozmiaru do 12 Mpix, a widoczny znak wodny zostanie dodany do niego, aby nie było wątpliwości, że grafikę wygenerowała sztuczna inteligencja.

One UI 7 pozwoli użyć AI do zmiany swoich portretów w artystyczne zdjęcia profilowe z motywami takimi jak Komiks, 3D Cartoon i Szkic, a wszystko to w ramach funkcji Portrait Studio. Natomiast funkcja Live Effects da możliwość dodawania głębi i perspektywy do zdjęć. W aktualizacji powinny pojawić się też dodatkowe funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwo dzieciom podczas dostępu do Galaxy Store. Podczas zakupu aplikacji konta dzieci będą wymagały zezwolenia od kont opiekunów. Ponadto hiszpańska witryna Samsunga wspomina o ulepszeniach dla takich funkcji, jak Circle to Search, Live Translate i AI Zoom.

One UI 7 ma trafić na pokład następujących urządzeń, chociaż nie dostaliśmy żadnych konkretów związanych z tym, kiedy aktualizacje zostaną wdrożone: