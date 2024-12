Stabilny One UI 6 Watch w końcu trafia do starszych smartwatchy Samsunga

Samsung zwiększa dostępność One UI 6 Watch

Samsung w tym roku nie popisuje się sprawnością w wydawaniu aktualizacji oprogramowania. Zwykle o tej porze byliśmy już dawno po oficjalnej prezentacji kolejnej generacji One UI dla smartfonów, a na najnowszych modelach była też dostępna wersja beta. Tymczasem jak dobrze wiemy, One UI 7 zalicza spore opóźnienia i pojawi się zapewne dopiero w styczniu, razem z Galaxy S25. Tymczasem Samsung jest w trakcie wdrażania aktualizacji na inne swoje urządzenia – smartwatche, co również nie odbywa się bez lekkiego zamieszania.

One UI 6 Watch, oparty na Wear OS 5 zadebiutował latem, razem z Galaxy Watch 7. Od tamtej pory południowokoreański gigant prowadził intensywne testy, by przed kilkoma tygodniami ruszyć z wdrażaniem stabilnej wersji. Trafiła ona na pokład Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch FE, a potem również do serii Galaxy Watch 4, problem w tym, że nie do wszystkich, a jedynie do uczestników programu beta. Pozostali wciąż byli zawieszeni w próżni, nie wiedząc, kiedy nowe oprogramowanie do nich dotrze.

Na szczęście jak wynika z licznych raportów dostarczanych przez użytkowników Galaxy Watch, oczekiwanie się skończyło i Samsung ruszył z aktualizacjami dla (prawie) wszystkich. Stabilna wersja systemu jest wdrażana na smartwatche Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch FE w Europie, Azji i Ameryce Południowej, ale jeszcze nie w Ameryce Północnej, więc właściciele Galaxy Watch w USA i Kanadzie muszą uzbroić się w cierpliwość. Jeśli chodzi o Galaxy Watch 4, tutaj trzeba jeszcze chwilę poczekać, ponieważ Samsung wciąż udostępnia stabilną aktualizację dla testerów, ale to też kwestia czasu, aż dotrze ona do pozostałych użytkowników.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Aktualizacja waży około 1,8 GB i zawiera naprawdę dużo nowości, zarówno w zakresie monitorowania zdrowia, jak i aktywności oraz ulepszenia w pozostałych obszarach. Jedną z większych zmian jest funkcja „Wynik energetyczny”, która zapewnia całościowy obraz kondycji fizycznej i psychicznej użytkownika poprzez analizę takich atrybutów, jak sen, aktywność i parametry pracy serca. System ulepsza również analizę snu, ta stała się bardziej szczegółowa i rozbudowana, również śledzenie poziomu energii w ciągu dnia będzie przydatnym dodatkiem, zwłaszcza że jest to jedna z nowości obsługiwanych przez Galaxy AI.

One UI 6 Watch przynosi też gest podwójnego uszczypnięcia, który pozwala wybrać określone funkcje w systemie operacyjnym. Można też używać tego gestu do przewijania powiadomień, wyłączania alarmów i innych rzeczy. Przydatną zmianą będzie też możliwość dostosowywania ustawienia powiadomień z poziomu zegarka, bez aplikacji Galaxy Wearable. Ponadto posiadacze starszych Galaxy Watch dostaną nową domyślną czcionkę o bardziej stylowym i nowoczesnym wyglądzie, możliwość zapisywania obrazów dołączonych do wiadomości na zegarku, przeprojektowany szybki panel, odświeżone karty powiadomień, czulszy na dotyk Always-On Display oraz opcję dodawanie najczęściej używanych emotikon do ulubionych.