iPhone 17 Pro — ulepszenia ekranu zrekompensują brak tytanu?

Seria iPhone 17 może przynieść rewolucyjne zmiany

Ostatnio dużo skupiamy się na nowym modelu w serii iPhone 17 – iPhonie 17 Air (lub Slim), mającym zastąpić Plusa. Cechować się będzie rekordowo smukłą konstrukcją, bo jego grubość może spaść nawet poniżej 6 mm. Tym razem jednak wracamy do głównego trzonu serii, bo w nim również Apple szykuje poważne zmiany, choć nie wszystkim mogą się one spodobać. Znacząca modernizacja dotyczyć będzie iPhone’a 17 Pro i Pro Max, które mogą stracić tytanowe ramki.

Ten element został wprowadzony na pokład modeli Pro dwie generacje temu i szybko rozprzestrzenił się w segmencie premium. Możliwe, że w przyszłym roku droższe iPhone’y powrócą do aluminiowych ramek, które przez cały czas towarzyszyły nam w tańszych urządzeniach z flagowej serii giganta. To dość ciekawe zagranie, choć nie wiemy, skąd taka decyzja, biorąc pod uwagę fakt, że Apple mocno stara się rozgraniczyć modele Pro od tych „nie-Pro”, a wykorzystanie materiałów premium w obudowie było jednym ze sposobów na to.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ zmiany w projekcie obejmą również wyspę aparatu. Do tej pory Apple wykonywał ją ze szkła, natomiast w przyszłym roku ten element również będzie aluminiowy. Sama wyspa także urośnie, jednak nie wiemy, czy jest to zabieg czysto projektowy, czy może wynikać z wykorzystania nowych sensorów. Najwyraźniej gigant z Cupertino ma za dużo aluminium w magazynach, ponieważ materiał pojawi się też na pleckach, a dokładniej będzie stanowić ich zewnętrzną warstwę. Pod spodem znajdzie się natomiast szkło, pozwalające na dalsze wspieranie ładowania bezprzewodowego.

Jeśli te przecieki się potwierdzą, będzie to jedna z najważniejszych zmian w projekcie iPhone’ów na przestrzeni ostatnich lat. Zmiany w iPhone’ach 17 Pro i Pro Max, a także zupełnie nowy model w ofercie, mogą uczynić z przyszłorocznej premiery naprawdę wielkie wydarzenie. Jedynie podstawowa „siedemnastka” będzie prezentować się na ich tle strasznie ubogo, ponieważ na razie nie zapowiada się, by w tym smartfonie zaszły jakież znaczące zmiany.

[Aktualizacja] Lepsze ekrany dla serii iPhone 17

Do sieci trafiły kolejne doniesienia związane z przyszłorocznymi smartfonami Apple’a. Oprócz kolejnej wzmianki o aluminium zamiast tytanu, wspomina się również o przeprojektowaniu wyspy aparatów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, sam moduł pokryty będzie aluminium, jednak ma przyjąć kształt prostokąta. Oczywiście technicznie rzecz biorąc obecny kształt to również prostokąt, ale wydaje się, że chodzi o większą ingerencję w projekt, więc niektórzy spekulują o pionowym układzie sensorów. Tak, jak w iPhone’ach model podstawowy dostał nową wyspę aparatów z pionowym układem, tak samo będzie w przypadku przyszłorocznych modeli Pro. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć.

Bardziej prawdopodobne wydają się natomiast raporty związane z ekranami w iPhone’ach 17 Pro i 17 Pro Max. Jak twierdzi najnowszy przeciek, oba droższe modele korzystać będą z „nowej technologii o nazwie Low-Dielectric TEE”. Według źródła to rozwiązanie „poprawia wydajność baterii, maksymalizuje trwałość wyświetlacza i poprawia ogólną wydajność w porównaniu z istniejącymi technologiami wyświetlania”. Brzmi to więc jak kompleksowa modernizacja ekranu, choć przydałoby się tymi zmianami objąć całą serię, zwłaszcza iPhone 17 Air, bo jemu poprawa wydajności baterii z pewnością się przyda, skoro samo ogniwo ma być mniejsze.