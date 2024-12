Masz te iPhone’y? Wkrótce nie będziesz mógł korzystać z WhatsAppa

Na tych iPhone’ach WhatsApp nie będzie już działać

Chociaż nawet po zakończeniu wsparcia aktualizacji wciąż możemy korzystać ze smartfonów, im więcej czasu mija, tym staje się to coraz bardziej uciążliwe z wielu powodów. Ten główny dotyczy oczywiście bezpieczeństwa, ponieważ bez łatek zabezpieczeń smartfon narażony jest na ataki. Jeśli jednak uda nam się ich uniknąć, będziemy musieli zmagać się z czymś innym – utratą aplikacji. Powszechnie wiadomo, że aplikacje do prawidłowego działania wymagają określonej wersji systemu operacyjnego, który będzie w stanie udźwignąć wszystkie funkcje.

Wspieranie starszych wersji nie ma sensu ze względów bezpieczeństwa, a także przez wzgląd na niedogodności wynikające z konieczności dostosowania apki pod słabsze i przestarzałe sprzęty. W dodatku nie można zapominać, że nowe wydania zawierają coraz lepsze funkcje, obecnie często też związane ze sztuczną inteligencją, a takowe zwyczajnie nie będą działać na starszych urządzeniach. To naturalna kolej rzeczy i trzeba się z tym pogodzić, szykując się do wymiany sprzętu na nowy.

Taki właśnie los czeka teraz na posiadaczy niektórych iPhone’ów, którzy używają WhatsAppa. Do tej pory komunikator wymagał systemu iOS 12 lub nowszego, jednak aktualizacja warunków wprowadziła tutaj mocne zmiany. Jak donosi WABetaInfo, zaczął wyświetlać powiadomienia na następujących modelach:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

W rozesłanych informacjach możemy przeczytać, że od maja 2025 roku na tych smartfonach Apple’a WhatsApp przestanie działać. Komunikator bowiem zmienił warunki i od ustalonego terminu działać będzie jedynie na iOS 15.1 lub nowszym. Co istotne, nawet starsza wersja WhatsApp TestFlight przestanie działać, a to oznacza koniec dostępu do aplikacji, chyba że zmienimy telefon. Trzeba przyznać, że to i tak imponujące, ponieważ do tej pory komunikator obsługiwany był na przeszło dziesięcioletnich sprzętach. Dla tych, którzy mocno polegają na WhatsAppie w codziennych kontaktach prywatnych czy zawodowych, jest to znaczący sygnał, że trzeba w końcu sięgnąć po nowszy sprzęt.