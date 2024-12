Nostalgiczny prezent od Sony. Zamień swoje PS5 w stare konsole PlayStation!

Specjalne motywy na PS5. Nostalgiczna podróż a 30. rocznicę PlayStation

Jeśli pobraliście najnowszą aktualizację systemu na PS5, to przy pierwszym uruchomieniu konsoli przywita Was ekran startowy z pierwszego PlayStation, a całe menu konsoli będzie specjalnie przygotowane pod 30. urodziny marki. Co jednak lepsze, to dopiero początek całej przygody i wszystkich możliwości.

Motywy na PS5 możecie zmienić wchodząc w Ustawienia, a następnie wybierając nową opcję na samej górze — „30. rocznica”. Tam możecie wybrać między pięcioma nowymi motywami, a także możecie je wyłączyć, żeby wrócić do bazowego wyglądu PlayStation 5. Pierwszą opcją jest wspomniany już specjalny motyw na trzydziestolecie PlayStation, który możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu. Dalej robi się jednak nieco bardziej nostalgicznie.

Kolejne opcje to PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 i PlayStation. Tutaj bez większych zaskoczeń — zmieniają one po prostu cały wygląd PS5 w jedną ze starszych konsol Sony, nakładając filtr z menu starszych konsol, a przy tym implementując dźwięki poruszania się po menu konsoli z poprzednich generacji. Chociaż to teoretycznie tylko pierdoła i mały dodatek, to naprawdę jest to świetny dodatek. Wygląd reszty motywów możecie zobaczyć poniżej.

Niestety, jest pewien haczyk

Na ekranie zmiany motywów widnieje jednak dość przykra informacja:

Przez ograniczony czas możesz zmieniać elementy interfejsu konsoli PS5, dostosowując je do ulubionej generacji PlayStation. Wybierz szatę graficzną do zastosowania na ekranie głównym oraz w innych obszarach.

Z tego wynika, że Sony — przynajmniej na ten moment — nie planuje zostawiać tych motywów na dłużej. Wielka szkoda i pozostaje liczyć na to, że japońska firma zmieni jeszcze swoje zdanie.