PlayStation Plus Essential na grudzień. Idealna propozycja na świąteczny czas!

Grudzień już za moment, a co za tym idzie, poza kumulacją pracy i przygotowań przed Świętami Bożego Narodzenia, wkrótce przyjdzie czas na odpoczynek w rodzinnym gronie. Konsola niewątpliwie jest dobrym do tego towarzyszem — i Sony zdaje sobie z tego sprawę, co widać po tym, jaki jest headliner rozpiski PS+ Essential na styczeń. Poznaliśmy wszystkie gry, które od 3 grudnia będą dostępne do pobrania.

PlayStation Plus Essential — grudzień 2024. Pełna rozpiska

It Takes Two | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 169 zł) — It Takes Two to przygodowa gra platformowa stworzona wyłącznie z myślą o współpracy. Rozgrywka jest możliwa w trybie kooperacji online lub lokalnej. Gracze wcielają się w postaci Cody’ego i May – skłóconej ze sobą pary, która za pomocą magicznego zaklęcia zostaje zamieniona w lalki. Oboje zostają uwięzieni w fantastycznym i nieprzewidywalnym świecie, z którego będą mogli się wydostać tylko dzięki bliskiej współpracy. Historia przedstawiona w It Takes Two jest zarówno wzruszająca jak i zabawna, a narracja i rozgrywka przeplatają się w ze sobą w wyjątkowo metaforyczny sposób.

Aliens: Dark Descent | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 169 zł) — Aliens: Dark Descent to strategiczna gra z walką w czasie rzeczywistym, w której gracz dowodzi oddziałem zahartowanych kolonialnych marines, próbując powstrzymać przerażający atak ksenomorfów na księżyc Lethe. W trakcie rozgrywki gracz infiltruje wielkie, otwarte poziomy, mierząc się z kultowymi ksenomorfami, zbuntowanymi agentami korporacji Weyland-Yutani oraz innymi, przerażającymi stworami.

Temtem | PS5 (cena w PlayStation Store: 189 zł) — Temtem to gra MMO z porywającą kampanią fabularną. Gracz wciela się w łowcę i tresera temtemów — sympatycznych stworków, w których poszukiwaniu przemierza sześć wielkich wysp. Po drodze gracz możne stanąć do walki o mistrzostwo z innymi łowcami, handlować ze znajomymi lub wspólnie z nimi wyruszyć w świat, aby chwytać nowe temtemy.

Łączna wartość gier w tym miesiącu to 527 zł, ale największe wrażenie bez dwóch zdań robi It Takes Two. Oficjalnie okrzyknięta GOTY 2021, wyciskająca łzy z każdego, przez wielu nazywana grą-terapią. Jeśli jeszcze nie graliście, to teraz będziecie mieli ku temu idealną okazję.