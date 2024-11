Sony ratuje stare gry. Historia PlayStation waży już ponad pół petabajta!

PS Studios IP Preservation ratuje historię gier wideo

PS Studios IP Preservation to inicjatywa Sony, mająca na celu zachowanie i ochronę gier oraz innych dzieł z portfolio PlayStation Studios, które mogą stać się klasykami. Projekt ten skupia się na archiwizacji, digitalizacji oraz konserwacji tych produktów, aby przyszłe pokolenia mogły nadal ich doświadczać, mimo zmieniających się technologii i platform. Dzięki temu gry, które zdobyły uznanie w przeszłości, nie zostaną zapomniane, a ich dostępność będzie możliwa na nowych urządzeniach i w przyszłości.

Źródło: Unsplash / Cláudio Luiz Castro

Garret Fredley, zajmujący się tym projektem, poinformował ostatnio na X o osiągnięciu kamienia milowego w kwestii archiwizowania klasyków firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni. Zabezpieczono już ponad 500 terabajtów danych, czyli pół petabajta klasyków stworzonych przez PlayStation Studios. Dalej Fredley napisał:

Źródło: X / Garret Fredley

Dziwnie jest zastanawiać się, jak wygląda pół petabajta, biorąc pod uwagę rozmiar współczesnych tytułów AAA. To zaszczyt zachować to wszystko, ale kopiowanie setek milionów plików jest bardzo powolne.

To niezwykle istotne zadanie

Chociaż praca Fredleya może wydawać się tylko magazynowaniem masy starych plików, to w istocie jest to niezwykle istotna misja. Niezależnie od tego jak i czy w ogóle Sony to kiedykolwiek wykorzysta, zjawisko zanikania gier i wszystkich plików z nimi związanych jest frustrujące i zwyczajnie przykre. Dzięki pracy całego PlayStation Studios IP Preservation, wszystkie dane są segregowane i magazynowane; i poza podtrzymaniem historii game devu, może to kiedyś przydać się samemu Sony, jak i fanom gier retro.

Źródło: X / Garret Fredley