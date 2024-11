PlayStation Portal wreszcie ma sens! Teraz będziesz chciał kupić handhelda Sony

PlayStation Portal nie potrzebuje już PS5 — i to świetna informacja!

PlayStation Portal do tej pory służyło wyłącznie do grania na PlayStation 5 bez konieczności używania telewizora. Rozgrywka była strumieniowana z konsoli na kontroler z ekranem, a jej płynność była uzależniona od jakości naszego Internetu. Finalnie dało się z Portala korzystać nawet z drugiego końca świata, ale pod warunkiem, że nasze PS5 w domu było włączone (Portalem da się je wybudzić ze stanu uśpienia, ale nie da się włączyć, kiedy konsolę wcześniej wyłączymy lub w naszym domu będzie awaria prądu) i miało połączenie z Internetem, podobnie jak nasz Portal. Było więc sporo zmiennych, a z „PSP” najlepiej korzystało się w domu, kilka metrów od stacjonarnej konsoli.

Teraz jednak Sony ogłosiło, że rozpoczyna testy beta nowego rozwiązania, które sprawia, że PlayStation 5 nie będzie nam już potrzebne do grania na Portalu. Urządzenie nadal będzie wyłącznie streamować gry, ale od teraz może to robić samodzielnie. Mowa oczywiście o grach z katalogu PlayStation Plus Premium, co naturalnie przekłada się na fakt, że musicie mieć aktywną subskrypcję, żeby móc korzystać z tej funkcji.

Należy jednak pamiętać, że na ten moment jest to funkcja w wersji beta, więc można napotkać jeszcze pewne problemy — już teraz wiemy, że niektóre funkcje PlayStation Plus będą niedostępne. Chodzi między innymi o wersje próbne gier, czat głosowy, zaproszenia do wybranych gier, dźwięk 3D i na razie nie będzie można także streamować gier z PS4 ani z PS3.

W jakich krajach będzie działać PS+ Premium na PlayStation Portal?

Sony na swoim blogu informuje, że do przesyłania strumieniowego gier w rozdzielczości 720p potrzebne będzie połączenie o przepustowości co najmniej 7 Mb/s, a jeśli chcemy grać w jakości 1080p, to będziemy musieli mieć sieć o przepustowości co najmniej 13 Mb/s. Jeśli chodzi o kraje, w których nowa funkcja PlayStation Portal będzie dostępna, to lista prezentuje się następująco:

Polska;

Austria;

Belgia;

Bułgaria;

Kanada;

Chorwacja;

Czechy;

Dania;

Finlandia;

Francja;

Niemcy;

Grecja;

Węgry;

Irlandia;

Włochy;

Japonia;

Luksemburg;

Malta;

Holandia;

Norwegia;

Portugalia;

Cypr;

Rumunia;

Słowacja;

Słowenia;

Hiszpania;

Szwecja;

Szwajcaria;

Wielka Brytania;

Stany Zjednoczone.

Źródło: Blog PlayStation