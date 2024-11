Wiedźmin 4 coraz bliżej. Wspaniałe wieści od CD Projekt Red

1 polski deweloper, 3 różne Wiedźminy. Najważniejszy z nich właśnie wszedł w fazę produkcji na pełną skalę!

CD Projekt Red już dawno zapowiedział, że w planach ma aż trzy nowe gry z uniwersum Wiedźmina:

Canis Majoris — remake pierwszej części Wiedźmina;

Project Sirius — bliżej nieokreślona gra multiplayer w uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego;

Project Polaris — najważniejsza i największa z nadchodzących gier z tego uniwersum, która będzie „kolejnym dużym Wiedźminem”.

Źródło: X / Sebastian Kalemba

Wiedźmin 4 coraz bliżej, chociaż nadal daleko

Jest więc na co czekać. Chociaż ostatni z wymienionych projektów zdecydowanie jest tym najważniejszym dla wielu graczy, to można się również spodziewać, że to bez dwóch zdań najbardziej pracochłonny tytuł. CD Projekt Red jednak nie próżnuje i ogłasza, że ponad 60 procent całego studia w tej chwili pracuje nad Polarisem, a co więcej, Wiedźmin 4 oficjalnie wszedł w „fazę produkcji na pełną skalę”. Reżyser i dyrektor wykonawczy nowej sagi Wiedźmina w CDPR, Sebastian Kalemba, na X napisał:

Z radością ogłaszam, że Project Polaris wszedł w fazę produkcji na pełną skalę! Z nowymi wyzwaniami tuż za rogiem, to utalentowani i ciężko pracujący ludzie sprawiają, że wierzę, że razem możemy sprawić, że nadchodząca saga o Wiedźminie będzie niezwykłym doświadczeniem. Nie zatrzymujemy się teraz! Bądź na bieżąco z tym, co znajduje się po drugiej stronie monety!

Końcowa część wpisu Kalemby oraz załączone zdjęcie monet według niektórych graczy może sugerować, że już wkrótce CD Projekt Red pokaże nieco więcej szczegółów i poznamy wreszcie nowe informacje o kolejnym Wiedźminie. Pewne jednak jest to, że jest na co czekać, a polski deweloper pracuje właśnie nad czymś ogromnym i — miejmy nadzieję — przełomowym.

