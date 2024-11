Stęskniliście się za Wiedźminem? Nowa powieść Sapkowskiego jeszcze w tym miesiącu!

Wiedźmin – Rozdroże Kruków z premierą już za tydzień!

Andrzej Sapkowski nie zdradza wielu szczegółów w kwestii dat premiery swoich kolejnych książek, ale teraz, dość z niespodzianki, zaliczył wielki powrót. Twórca świata z Rzeźnikiem z Blaviken w roli głównej ogłosił, że nowa książka — Wiedźmin – Rozdroże Kruków — trafi na półki księgarni już 29 listopada tego roku, czyli dosłownie za chwilę. Jeśli nie możecie się jednak doczekać premiery, to warto nadmienić, że już dziś, w nowym numerze Nowej Fantastyki, możecie przeczytać fragmenty nowej powieści Sapkowskiego.

Jeśli nie czytacie książek w papierze, a stawiacie na cyfrowe opcje, to będziecie musieli uzbroić się w nieco większą cierpliwość. E-book nowego Wiedźmina będzie dostępny do kupienia od 1 grudnia, więc dwa dni później, niż w papierze.

O czym będzie Wiedźmin – Rozdroże Kruków? Fani mogą być zaskoczeni

Co może jednak zaskoczyć wielu fanów tego uniwersum, to fakt, że Rozdroże Kruków nie jest sequelem, a… prequelem. Cofniemy się tutaj do czasów młodości Gwynbleidda. Na profilu Andrzeja Sapkowskiego na Facebooku czytamy:

