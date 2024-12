OnePlus rozszerza dostępność OxygenOS 15. Na tych urządzeniach już sprawdzisz nowości

Aktualizacja OxygenOS 15 jest dostępna dla kolejnych urządzeń OnePlus

Z racji, że z tymi aktualizacjami różnie bywa i w jednych regionach pojawiają się one szybciej, podczas gdy w innych trzeba trochę czekać, mamy dla was listę urządzeń, które zaczęły już otrzymywać stabilne wydanie OxygenOS 15. Jedne z nich, takie jak OnePlus 12 czy OnePlus 11 oraz OnePlus Pad powinny być już zaktualizowane w większości regionów, natomiast właściciele innych modeli muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Na szczęście to tylko kwestia czasu, aż przygotowane w tym wydaniu zmiany trafią też do nich.

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Open

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

Dostępność aktualizacji na powyższych modelach możecie sprawdzić też ręcznie, przechodząc do Ustawienia > System > Aktualizacje systemu. Mimo wszystko trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo wdrażanie ma charakter przyrostowy, dlatego może minąć od kilku dni do nawet kilku tygodni, zanim OnePlus udostępni OxygenOS 15 z Androidem 15 na wszystkich tych sprzętach.

Na nakładkę warto jednak czekać, ponieważ przynosi ona odświeżony wygląd, nowe funkcje sztucznej inteligencji, a także ogólną poprawę działania systemu. Zmian jest naprawdę sporo i poniżej znajdziecie te najbardziej kluczowe: