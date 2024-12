OpenAI pokazał przełomowe modele językowe o3 i o3 mini

Według danych, podanych przez OpenAI, model o3 uzyskał znakomite wyniki wydajnościowe. Wg podanych danych:

Szczegółowe wyniki testów ARC można zobaczyć tutaj. Poza doskonałymi wynikami przełom wg ARC nastąpił przede wszystkim w innych aspektach – choć koszt wykonania testowych zadań, finansowy i energetyczny jest w tej chwili znacząco wyższy niż wykonanie ich przez człowieka, to:

Nowy model o3 OpenAI stanowi znaczący krok naprzód w zakresie zdolności sztucznej inteligencji do adaptacji. Nie mówimy tu o stopniowej poprawie, ale o prawdziwym przełomie, oznaczającym jakościową zmianę w możliwościach AI w porównaniu z wcześniejszymi ograniczeniami dużych modeli językowych. Model o3 to system zdolny do adaptacji do zadań, z którymi nigdy wcześniej nie miał do czynienia, zbliżając się pod tym względem do sprawności na poziomie działań człowieka w zakresie ARC-AGI.